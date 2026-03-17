路透：SK 海力士示警晶圓荒恐延續到2030年 台股記憶體股早盤狂飆

根據路透社報導，SK集團會長崔泰源17日在輝達GTC大會場邊表示，受AI帶動HBM需求持續爆發影響，全球晶片晶圓供給吃緊情況恐一路延續到2030年，缺口甚至可能超過兩成。

消息一出，市場再度強化對記憶體供需偏緊、報價續強的預期，也帶動台股記憶體與儲存族群17日早盤全面噴出，威剛（3260）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）與宜鼎（5289）盤初同步亮燈，華邦電（2344）、南亞科（2408）漲幅也都超過6%。

崔泰源直言，AI應用需要大量HBM，而HBM生產又會消耗更多晶圓，讓原本就偏緊的供應鏈壓力進一步升高。他估計，新增晶圓供給至少還需要4到5年時間才能補上，因此這波晶圓短缺可能持續到2030年。對市場來說，這番談話等於再度確認，AI驅動下的高階記憶體需求並非短線題材，而是可能延續多年的產業趨勢。

同時，崔泰源也透露，SK海力士正評估赴美發行ADR，以擴大全球投資人基礎，並暗示公司管理層可能進一步提出DRAM價格的新策略。由於SK海力士本就是輝達HBM主要供應商，且在HBM與DRAM市場分別具有重要市占地位，相關說法也被市場解讀為國際大廠對後續記憶體市況仍正向，價格結構維持有利賣方的格局。

在國際大廠釋出偏多訊號、AI題材持續發酵下，台股記憶體族群今天成為盤面最整齊的強勢焦點。法人認為，若HBM、DRAM與上游晶圓供應緊張情況延續，除有助支撐報價外，也將進一步推升資金對台灣記憶體相關個股的想像空間，後續包括DRAM、NOR Flash、模組與工控儲存等次族群表現，都值得持續關注。