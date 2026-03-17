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秒填息！台積電每股6元現金股利 除息一開盤就填息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）17日除息，每股配發6元現金股利，發行市值將減少約1,556億元，占發行量加權股價指數約47.9點，一開盤就以1,875元開出，秒填息

台積電除息，每股現金股利6元，合計將發出1,555.95億元，現金股利將在4月9日發放；台積電自2019年改季配息以來，26次除息全都填息，其中有20次是當天就完成填息，完成填息最長的時間則是15；17日除息再度秒填息，為第21次當天完成填息。

台積電除息前最後一個交易日，最後一盤爆出5,461張賣單，一口氣拉低10元股價，終場收在1,845元，下跌20元，跌幅1.07%，市值47兆8,455億元；17日早盤以1,875元開出，一開盤就填息。

台積電2月合併營收3,176.57億5元，月減20.8%，年增22.2%，創歷年同期新高；累計今年1至2月營收7,189.12億元，年增29.9%，也是歷來最佳。

台積電先前法說會上預估，今年首季美元營收約346-358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%，毛利率63~65%，營益率54~56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6。

市值 營收 填息

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