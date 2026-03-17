台積電秒填息開高在1,875元！台股強彈約500點、收復月線

近期記憶體族群股價波動引發市場關注，有PTT網友發文觀察，近期多檔記憶體股先前回檔約5%至7%，近期又出現反彈，但力積電（6770）的表現卻明顯落後，「別股跌5%它跌7到8%，別股漲7到10%，它只漲1.4%」，讓他忍不住直呼「是不是玩完了？」貼文曝光後引發熱議，網友對力積電後市看法分歧，有人質疑基本面，也有人喊話「相信黃董」。

2026-03-17 10:01