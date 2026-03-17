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台積電秒填息開高在1,875元！台股強彈約500點、收復月線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電。（美聯社） 美國聯合通訊社
台積電。（美聯社） 美國聯合通訊社

油價回落帶動美股四大指數昨夜全面反彈，其中，費半指數受惠輝達GTC登場，AI題材升溫，指數勁揚1.96%表現最強，台股ADR同步上揚，台積電（2330）漲0.57%；台指期夜盤率先大漲421點。

17日台股開高38.33點、報33,380.84點，台積電今除息6元，股價開高35元、報1,875元，再度上演秒填息好戲，台達電（2308）、欣興（3037）、聯發科（2454）、南亞科（2408）等也聯袂揚升，拉抬大盤漲點快速放大至約500點，直接站回月線之上。

另，鴻海（2317）2025年稅後純益1,893.54億元、創新高，年增24%，EPS達13.61元，優於2024年的11.01元，但股價開低為215.5元。

回顧台股17日表現，在台積電殺尾盤之下，大盤續跌57.81點、跌幅0.17%，收33,342.51點，成交值增至7,303.92億元，盤中震盪達487.75點；三大法人賣超469.3億元，包括外資賣超438.25億元、自營商賣超34.3億元，投信則買超3.25億元。

法人指出，儘管美伊衝突前景仍未明朗，市場關注重心已逐步轉向AI產業動態，其中以輝達GTC年度大會最受矚目。黃仁勳在會前釋出AI晶片市場規模上看兆美元的樂觀展望，進一步描繪AI運算長期成長藍圖，也帶動台灣相關供應鏈題材升溫。此外，3月17日及23日分別登場的光通訊與衛星相關展會，也為AI基礎建設與高速傳輸需求增添想像空間，市場資金持續圍繞AI主軸尋找布局標的。

整體而言，在地緣政治風險與產業題材交錯影響下，短線大盤預料仍將在月線附近區間震盪，後續需密切觀察國際油價波動及中東局勢變化對市場情緒的影響。

基礎建設 黃仁勳 國際油價

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