亞系外資升評 長榮海運目標價280元

台指期夜盤13日開盤後，受美股電子盤走高帶動，以33,370點、上漲106點開出後，一度拉回至33,199點、下跌164點，但隨荷莫茲海峽又有船舶順利通航，國際油價開始走跌、美股電子盤漲勢持續擴大，加上輝達（NVIDIA）黃仁勳即將發表演說下，一度衝破33,600點大關，截至晚間9點左右，夜盤指數約為33,572點，大漲308點附近遊走，高低震盪逾550點。

2026-03-16 21:05