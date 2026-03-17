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亞系外資升評 長榮海運目標價280元
美伊戰事下，全球海運市場告急，恐釀紅海2.0危機，最近一期的運價指數連三漲、最新一期周漲幅達14.9%，四大航線都上漲逾一成，亞系外資調高長榮評等「買進」目標價調高至280元。
其中，長榮海運（2603）近年營運持續交出亮眼成績單，在本業方面成績維持高檔外，近年集團也積極重整、活化資產，有望持續推升集團整體價值。
法人分析，隨著中東風雲再起，全球運價開始上揚，將推升貨櫃三雄長榮、陽明 （2609）、萬海（2615）今年營收、獲利向上攀升想像空間，另外物流業者台驊（2636）、中菲行（5609）及捷迅（2643）等業者業績也會跟著大好。昨日收盤時長榮海運股價來到218.5元，漲幅為5.3%。
各家業者已發通知3月15日起針對歐洲線的GRI要加收2,000美元，業界也認為，中東戰火不停，船舶供給壓力攀升，預計4月1日北美、歐洲、北美線都會漲。
在變動環境中，長榮、陽明及萬海都已積極開發新興市場，靈活調度航線配置；及持續更新環保船隊，提升油耗表現以回應國際愈加重視的環保意識，保持長期營運穩健度與永續競爭之韌性，在市場中更有競爭力。
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