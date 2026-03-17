台股外資本月賣超近6,000億 資金明顯轉進中小型股

台股昨（16）日力抗月線反壓、油價反彈、台積電（2330）棄息賣壓、新台幣匯率盤中貶破32大關等四道壓力，無懼外資再出手大賣438.2億元，終場小跌57點收33,342點。累計3月來，外資已賣超逼近6,000億元，達5,987.3億元。

法人指出，本周需站回月線之上，否則有回測季線風險。

加權指數昨日開盤一度上漲365點至33,765點，但面臨月線反壓，加上台積電今（17）日除息，卻遭遇外資擔憂戰爭風險出現棄息賣壓，昨賣超1.61萬張，三天來合計賣4.79萬張，導致權王股價昨天再跌20元，收在1,845元，是大盤收黑主因之一。

台積電本次除息每股配發現金股息6元，將使加權指數蒸發47.9點。

千金股昨天跌多漲少，新增一檔均華（6640），終場漲96元收1,065元；減少一檔漢唐（2404），下跌46元收964元，維持38千金不變。

集中市場大型權值股雲集，資金轉戰中小型股，櫃買指數上漲1.3%，收317.19點，超過2月26日收盤316.73點近期高點。

籌碼面來看，三大法人賣超469.3億元，其中外資賣超438.2億元，連三賣，累計賣超1,729.7億元，期貨淨空單減少1,835口至38,512口，期現貨並未同步偏空操作。

統計3月來，外資累計賣超5,987.3億元；投信買超3.2億元，賣轉買；自營商賣超34.2億元，連三賣，累計賣超219億元。八大公股行庫買超63.3億元，連三買，累計買超308.5億元。五大壽險買超142.9億元。

綜合華南投顧董事長呂仁傑、台新投顧總經理黃文清等專家看法，雖然目前台股對美伊戰事的反映略微鈍化，但仍不能忽略風險；若3月底戰事無法結束，將拖累股市表現。

呂仁傑指出，從外資大幅賣超與新台幣匯率續貶來看，外資對戰事影響股市程度仍謹慎保守看待。此外，油價近期收盤站穩100美元之上，也對通膨帶來壓力。

呂仁傑分析，內資仍很活絡，近期融資餘額仍持續上升，但以快進快出為主，且鎖定中小型股，主要是GTC相關概念股與季底作帳行情。

黃文清表示，行情最恐慌情況已過，目前對美伊戰事發展進入觀察期，外資近期賣超可能與預期下半年降息機率下降有關。不過，大盤漲不太動，資金明顯往中小型股轉進，GTC相關的載板、光通訊、記憶體等仍是熱門族群。市場信心仍強勁，個股仍有表現機會。