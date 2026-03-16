短多買盤進場作價 三大傳產類股強勢演出

隨中東地緣政治不確定性延續，台股16日部分市場資金轉戰具短線利多題材的航運、化工、塑膠等傳產族群，新興（2605）、東鹼（1708）、台化（1326）等相關指標股強勢演出，吸引買盤積極追價。

中東戰事衝擊海運市場並推升運價，最新出爐上海出口集裝箱運價指數周漲幅約15%，連三周上漲，亞洲到波斯灣運價每20呎櫃周漲幅更達40.7%，激勵16日航運股表現強勢，長榮（2603）漲5.3%收218.5元，陽明海運（2609）、萬海（2615）等貨櫃股同步走高，散裝船以新興攻頂收38.2元最為亮麗。

法人指出，航運資料顯示，目前有21艘滿載尿素、硫磺和磷肥的船隻滯留波斯灣，涉及近百萬噸化肥原料，一旦航運中斷常態化，全球肥料原料供應可能減少30%至50%，「化肥概念」為主的化工股延續上周強漲走勢，東鹼、日勝化（1735）、三晃（1721）、永光（1711）等全數攻上漲停。

國際油價近期再度走高，塑化類股在台塑三寶帶動下，表現相對強勢，其中，南亞（1303）、台化收盤漲幅分別為6.8%、6.9%；台聚集團的台達化（1309）、華夏（1305）、台聚（1304）、亞聚（1308）等早盤都相當強勢，但隨高檔賣壓湧現，尾盤漲勢有所收斂。