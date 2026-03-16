安啦！台指期強震後 押寶買盤進場、指數大漲300點

台指期夜盤13日開盤後，受美股電子盤走高帶動，以33,370點、上漲106點開出後，一度拉回至33,199點、下跌164點，但隨荷莫茲海峽又有船舶順利通航，國際油價開始走跌、美股電子盤漲勢持續擴大，加上輝達（NVIDIA）黃仁勳即將發表演說下，一度衝破33,600點大關，截至晚間9點左右，夜盤指數約為33,572點，大漲308點附近遊走，高低震盪逾550點。

16日美股電子盤焦點，在於國際油價的變化，由於外電傳出繼印度、泰國、土耳其後，又有巴基斯坦船舶通過荷莫茲海峽，伊朗外長指出，海峽僅對敵人關閉中，市場對供需擔憂降溫中，包括指標的布蘭特、WTI原油價格應聲走跌，雖下跌幅度僅在1~1.5%間，但美股電子盤快速反彈，加上輝達GTC大會登場，黃仁勳將於17日凌晨2點演講，押寶買盤進場下，激勵台指期夜盤在上半場表現。

其中，台積電期夜盤在晚間9點時，在1,870元、上漲20元附近遊走，電子期上漲1.06%、半導體期在平盤附近震盪，中型100期貨指數上漲0.35%。

台股16日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌57點，收33,342點，其中，外資現貨賣超439.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,835口至38,512口；投信賣超4億元，自營商賣超34.3億元，三大法人合計賣超477.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，16日台股短期均線與月線已形成糾結狀態，顯示短線盤勢盤旋待變，因此，近日恐將面臨多空進一步表態，若能站上月線，短線上檔有望挑戰3月11日高點34,218點，若美伊戰事惡化，導致大盤無法收復月線，下檔則須關注上周五低點33,013點的支撐力道。