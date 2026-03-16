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中東戰事衝擊 台、韓股市承受外資最大賣壓 但仍抗跌

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美伊戰爭持續，外資上周持續賣超新興亞股，台灣及南韓成為最大提款機。在新興亞股中，外資上周大賣台股69.9億美元最多，其次是賣超南韓53.9億美元、印度27.5億美元。外資上周僅買超越南，金額也只有0.4億美元。全球市場示意圖。圖／AI生成
美伊戰爭持續，外資上周持續賣超新興亞股，台灣及南韓成為最大提款機。在新興亞股中，外資上周大賣台股69.9億美元最多，其次是賣超南韓53.9億美元、印度27.5億美元。外資上周僅買超越南，金額也只有0.4億美元。全球市場示意圖。圖／AI生成

美伊戰爭持續，外資上周持續賣超新興亞股，台灣及南韓成為最大提款機。在新興亞股中，外資上周大賣台股69.9億美元最多，其次是賣超南韓53.9億美元、印度27.5億美元。外資上周僅買超越南，金額也只有0.4億美元。

不過，台股及韓股相當抗跌。上周台股僅跌0.5%，韓股也只下跌1.7%，相形之下，印尼及印度大跌5.5%以上、越南及菲律賓大跌4%多。

今年以來，外資在新興亞股中最愛泰國，買超8.3億美元，其次是對馬來西亞買超3億美元，賣超則以對南韓賣超218.5億美元最多，其次是賣超印度67億美元；主要新興亞股以南韓漲31.6%最優，再來是台灣的15.1%、泰國的11.7%，但印尼跌18.9%最弱。

外資上周大賣台股，今年以來對台股的資金流向由買超轉為賣超。保德信市值動能50 （009803）經理人楊立楷表示，儘管最近中東局勢升溫，但台灣近年經常帳盈餘穩健成長、資本累積雄厚，因此在面對油價飆升與資金外流等風險時，仍具備更強韌的抵禦能力。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，除了關注地緣政治衝突變化以外，市場也聚焦輝達GTC大會對AI產業發展的展望，相關供應鏈多頭動能有望再次升溫。此外，開源工具OpenClaw掀起AI Agent技術熱潮，通用型伺服器因而受惠，可留意相關族群。

韓股去年以來漲勢驚人，但市場評估價格仍合理。摩根投信指出，到3月12日為止，韓股的本益比仍只有8.2倍，明顯低於MSCI亞股（日本除外）的13.7倍。此外，市場預期韓股今年獲利可望成長42.3%，韓股後市可期。

外資 亞股 台股

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