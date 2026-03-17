台積電會被取代？他曝「護城河」關鍵：有風險但龍頭地位仍穩

台積電未來是否可能遭到取代，成為PTT股板熱門話題。有網友回應相關討論時指出，台積電目前仍是台灣科技業及全球晶圓代工龍頭，現階段看不出被取代或股價腰斬的明確風險，但也坦言科技產業變化快速，「這種事很難說」。貼文引來大量留言，討論焦點從先進製程能否持續推進，延伸到摩爾定律是否仍具意義、對手是否有機會追近，以及台積電真正的護城河究竟是什麼。

原文回應指出，台積電目前優勢仍建立在先進製程能力之上，現階段最具代表性的就是2奈米技術，而其他國家的晶圓代工廠在製程進度上仍普遍落後一到兩年。發文者並提到，過去半導體產業曾一度討論摩爾定律是否失效，但後續製程仍持續突破，使其延續至今。不過他也認為，隨著節點愈來愈小，傳統微縮路線能走多久仍是未知數，甚至未來若要繼續推進，可能需要更多量子力學、量子運算等新技術支撐；一旦台積電的先進製程被競爭對手逼近甚至超越，才可能出現被取代或重挫的風險。

不過，原PO也強調，這樣的情況短時間內並不容易發生，因為晶圓代工不只是設備堆疊，背後還涉及長期研發、製程經驗累積與智慧財產權保護。他的觀點偏向認為，台積電目前仍站在領先位置，雖不能說完全沒有風險，但距離真正被撼動還有相當距離。整體來看，原PO是以較保守但偏正面的態度，回應市場對台積電是否過度樂觀的疑慮。

多數網友則進一步指出，台積電真正的優勢未必只是「幾奈米」數字，而是量產能力與良率。有不少人認為，摩爾定律如今已不是核心議題，因為現在半導體競爭重點早已不只是單純微縮，而是新材料、新結構、封裝技術與整體製造生態系的整合。留言普遍提到，三星等競爭對手即使在節點命名上看似接近，但良率始終拉不上來，實際商業競爭力與台積電仍有落差，因此關鍵不是能不能做出來，而是能不能穩定、大量、低成本地交貨。

此外，也有另一派網友提醒，任何產業龍頭都不代表永遠不敗，並以英特爾過去長年領先、後來卻陷入停滯為例，認為市場不該完全排除技術路線轉變、商業價值改變，或競爭者後來居上的可能性。還有人補充，台積電的風險除了技術面，也包括資本支出是否還能持續形成門檻、客戶需求是否改變，以及先進製程之外的封裝優勢能否繼續鞏固。