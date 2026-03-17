GTC 大會、法說行情 聚焦

台股近期進入多空交戰期，昨（16）日雖震盪，但賣壓並不沉重，且月線與短均線呈現糾結，正醞釀走出新趨勢。隨著全球AI盛事輝達GTC大會盛大登場，市場預期執行長黃仁勳將釋出新一代GPU架構等利多消息，加上3月下旬已公布高達71檔上市櫃公司接力召開法說會，市場看好「GTC概念股」與「法說行情」雙引擎驅動，台股有望站穩5日線並回歸月線之上。

此次GTC大會與3月下旬法說名單中，多家AI伺服器供應鏈成員備受關注。其中，伺服器PCB大廠金像電（2368）受惠AI伺服器板層數增加與HDI需求提升，將於18日召開法說，市場緊盯其產能擴充進度；同屬載板與設備端的欣興（3037）、萬潤（6187）近期股價強勢，反映市場對AI半導體封裝需求的樂觀預期。

此外，散熱與機殼族群亦是GTC大會的受惠重點。鴻準（2354）與可成（2474）法說均將於17日登場，市場關注其AI伺服器機構件的最新布局。而近期股價連續強勢的訊芯-KY（6451），受惠AI帶動的光纖模組與SiP業務，2026年營收有望年增雙位數，高毛利產品出貨占比提升將顯著優化獲利結構。

除AI核心概念，記憶體族群昨日表現強勢。目前市場資金積極卡位記憶體板塊，包括威剛（3260）、晶豪科（3006）等股價皆攻上漲停，顯示產業庫存去化已進入尾聲，價格回溫趨勢明確。記憶體測試廠南茂（8150）亦將於18日說明展望。

在半導體設備與關鍵材料方面，辛耘（3583）、天虹等亦將陸續舉行法說會。隨台積電（2330）擴大封測產能，相關設備廠商前二月營收成長動能強勁，後市營運具備高度成長性。

台新投顧總經理黃文清、統一投顧總經理廖婉婷等建議，操作採取「汰弱留強」策略，優先關注前二月營收成長動能強勁、且股價維持在短均線之上的強勢族群。