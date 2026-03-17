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就市論勢／半導體、高效能運算 亮點

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

近期中東衝突進一步升高，攻擊範圍已擴及能源基礎設施，荷莫茲海峽通行受阻，中東原油外運受影響。儘管全球仍可透過戰略石油儲備短期緩衝供應衝擊，但難以彌補海峽中斷造成的長期缺口。短期內區域情勢仍將維持高壓，油價與航運成本恐持續受到支撐。

今年前二月台灣出口年增44.5%，延續強勁成長，主因仍是AI伺服器、雲端運算與高效能運算需求持續擴張，帶動電子零組件與資通訊產品出口大幅增加，其中DRAM出口表現尤其亮眼。除電子產業外，受台美貿易談判落幕及AI投資外溢帶動，機械與電機設備出口增速也明顯加快。

投資建議

綜合目前盤勢判斷，台股短線看法偏審慎，中線維持中性，波段趨勢仍偏多。主因AI與半導體仍是支撐台股的核心主軸，相關產業的基本面並未轉弱，出口與產業需求也尚未出現明顯反轉。

短線上，市場仍處於政策與地緣風險交錯的階段，操作應以風險控制優先；中線配置重心仍可放在基本面較清楚、產業趨勢具延續性的主流方向，特別是AI、半導體、高效能運算與相關供應鏈。

基本面 地緣風險 DRAM

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