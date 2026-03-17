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ABF 載板三雄 大摩按讚

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

儘管台股近來因中東戰事影響而震盪盤軟，不過，ABF載板三雄欣興（3037）、南電、景碩股價逆勢走強，成為市場關注的焦點。摩根士丹利（大摩）證券指出，直至2030年，ABF載板產業都將迎來持續上升的黃金周期。

由於產業前景暢旺，吸引買盤大舉簇擁，激勵昨（16）日南電股價亮燈強鎖漲停，欣興、景碩收盤價則創新高。而大摩今年陸續調升欣興、南電目標價後，目前最新仍為550元及515元，評等則均為「優於大盤」。

大摩科技產業分析師高燕禾指出，ABF載板目前仍處於這一輪上升周期的早期階段，主要是由需求結構出現顯著轉變所驅動。預估2025~2030年ABF載板市場規模成長將加速，年複合成長率（CAGR）達16.1%。

欣興 大摩 景碩

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