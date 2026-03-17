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籌碼穩定股 領漲抗跌
台股持續受中東戰事消息面牽制，在月線附近震盪換手。市場專家指出，短線操作選股重於選市，燿華（2367）、均豪等具有法人買、融資減等「籌碼穩定」優勢個股，較有機會獲得短多青睞，股價領漲抗跌。
市場評估中東緊張情勢短期降溫機率進一步減弱，國際油價再度攀高，通膨隱憂壓抑美聯準會降息預期，台股昨（16）日在外資等法人調節賣壓宣洩下，多空持續陷入膠著，以小跌作收。
統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清分析，地緣政治利空未歇，台股近期追價力道縮減，研判短線以盤代跌機會較大，基於成交量萎縮、融資餘額增加，建議優先關注法人買超、融資減少等籌碼面較穩定個股，提高獲利機會。
篩選法人近十日買超逾1,400張、同期間融資減少，且3月以來股價表現明顯優於大盤個股，包括燿華、神達、欣興、強茂、億光、均豪、創見、華固、志聖、貿聯-KY、訊芯-KY、波若威等，主要分布於高殖利率、矽光子、半導體設備等相關族群。
眾所矚目的輝達GTC大會登場，市場買盤積極點火矽光子概念股，訊芯-KY受惠AI帶動光纖模組與SiP業務，今年營收可望雙位數成長，高毛利產品出貨占比提升帶動獲利好轉，昨日股價攻頂收237元，貿聯-KY、波若威同步強勢。
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