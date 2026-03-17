籌碼穩定股 領漲抗跌

近期中東衝突進一步升高，攻擊範圍已擴及能源基礎設施，荷莫茲海峽通行受阻，中東原油外運受影響。儘管全球仍可透過戰略石油儲備短期緩衝供應衝擊，但難以彌補海峽中斷造成的長期缺口。短期內區域情勢仍將維持高壓，油價與航運成本恐持續受到支撐。

2026-03-17 01:06