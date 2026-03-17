12檔台積概念股 短多點火

台股昨（16）日因三大法人同步賣超，延續月線附近整理走勢，盤面題材股各自發揮，弘塑（3131）、永光等台積電概念股吸引短多點火，表現相對整齊，法人預期後市輪動格局不變，建議採低接不追高方式操作。

大型壽險金控旗下投顧法人分析，雖然市場擔憂大型雲端服務供應商（CSP）未來幾年資本支出成長動能受限，但據台灣供應鏈數據顯示，此一趨勢仍處於加速階段，即使先前已調高台積電2027年CoWoS產能預估值，仍無法滿足所有客戶需求。

法人透露，台積電2奈米、3奈米產能均已售罄，實際需求可能高於供應10%至15%，預期2027年可能大幅上修資本支出，並出現新一波漲價，雖然近期中東地緣政治風險增溫，但建議先進封裝供應鏈若股價回檔，就是買進時機。

以昨日盤面股價強勢台積電概念股來看，弘塑、均華、永光等攜手亮燈漲停，盟立、亞翔、萬潤、由田、印能科技、竑騰、辛耘、台勝科、竹陞科技等，單日漲幅亦達5.2%至9.5%不等，其中，CoWoS設備相關個股近五日均見到法人買盤進駐。

博通、谷歌下一代TPU將採用SoIC，台積電同步擴大CoW、SoIC產能，以滿足日益增長需求，法人看好弘塑將成為主要受益者之一，昨日股價攻頂收2,160元，改寫掛牌後歷史新天價，帶動均華、萬潤同步締造歷史新猷，辛耘蓄勢挑戰前高。

展望後市，大型本國投顧認為，台股近期呈現多頭追價謹慎趨勢，雖然月線維持上升，但本周起扣抵值將逐日向上扣高，若短期大盤指數無法收復月線並擴量至月均量以上水準，未來恐成為蓋頭反壓，後市將延續月線以下的大箱型區間走勢。