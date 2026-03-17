新竹水情轉黃⋯科技業承壓！網看好水資源概念股起飛

新竹水情拉警報，引發PTT網友熱烈討論。隨著新竹地區水情燈號由綠燈轉為黃燈，寶山與寶二水庫蓄水率持續下滑，其中與竹科供水關聯密切的寶二水庫已逼近3成，原PO也憂心指出，南科重要水源曾文水庫蓄水率也僅剩32%，直言「今年會不會重演2021，就看梅雨季給不給力了」。貼文曝光後，網友除關注是否再現旱象外，也延伸討論產業供水、科技業用水優先順序，以及水資源概念股是否再度受惠。

根據媒體報導，新竹地區因春雨遲遲未到，經濟部水利署已宣布自3月12日起，水情燈號由水情提醒的綠燈轉為夜間減壓供水的黃燈。目前寶山水庫蓄水率約22%，寶二水庫約30%，為穩定新竹供水，水利署已調度石門水庫每日支援17.5萬噸以上原水，苗栗永和山水庫每日支援5.5萬噸以上，再加上頭前溪抗旱水井每日可供水3.1萬噸，全力支撐新竹地區工業與民生需求。由於新竹每日用水量約70萬噸，外界也關注若後續降雨不如預期，水情是否將進一步惡化。

一名網友在PTT分享新聞後表示，寶二水庫蓄水率跌破3成尤其值得注意，因其與竹科供水關係最為密切；同時他也提到南部的曾文水庫蓄水率同樣偏低，擔心若梅雨季表現不佳，2021年全台大旱、科技業與民生同步面臨壓力的情況，恐怕再度上演。原PO的發言將焦點放在「是否重演缺水危機」以及「梅雨能否及時救援」兩大關鍵，也反映投資人對水情與產業鏈穩定性的高度敏感。

不少網友則認為現階段不必過度恐慌，指出每年春季本來就是水庫相對低檔的時期，只要清明後、梅雨季或後續颱風帶來明顯降雨，情勢仍有機會緩解。有網友表示「撐到清明節下雨就沒事了」、「雨季來一次就灌飽了」，也有人提到石門水庫支援新竹、連通管與調水機制已比過去更成熟，加上科技業本身回收水利用率高，認為園區供水未必會立刻出現嚴重問題。

不過，也有另一派網友持較悲觀看法，認為今年西部整體雨量偏少，缺水風險不容輕忽，甚至直言「缺水完通常會開始缺電」。部分留言將矛頭指向基礎建設不足，認為海水淡化廠、清淤、水資源調度等長期工程推動太慢；還有人延伸到產業面，討論若旱情惡化，水資源概念股如國統、山林水等是否有機會成為市場焦點。

另有竹科相關網友分享自身經驗，稱家中已重新開始儲存冷水沖馬桶，顯示部分民眾已提前進入節水備戰狀態，也讓此次新竹水情升溫不只是民生議題，更成為市場與產業共同關注的焦點。