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伊朗戰爭恐推升通膨！網熱議Fed是否升息：美債投資人恐再受傷

聯合新聞網／ 綜合報導
聯準會（Fed）預定在美東時間17、18日召開會議，將宣布最新利率決策。(美聯社) 葉亭均
聯準會（Fed）預定在美東時間17、18日召開會議，將宣布最新利率決策。(美聯社) 葉亭均

隨著伊朗戰爭升溫，市場開始擔憂能源價格飆升恐再度推升通膨，美國聯準會（Fed）未來政策方向引發關注。有PTT網友分享新聞指出，衍生性商品市場目前押注Fed今年升息機率已達25%，並感嘆「Fed降息要考慮的事情變更多了」。相關討論迅速在論壇發酵，網友一方面擔憂通膨回歸，另一方面也對美債與金融市場可能受到的衝擊展開激辯。

根據媒體報導，Fed將於美東時間18日公布最新利率決策，市場普遍預期此次仍將維持利率不變。然而，伊朗戰爭爆發後原油與燃料價格大幅上漲，使市場開始重新評估貨幣政策方向。部分分析師認為油價上漲可能推升Fed偏好的通膨指標PCE至3.5%，甚至有經濟學家主張Fed應考慮升息。不過，多數經濟學家仍預期Fed暫時觀望，並將原本預期的降息時間延後至今年稍晚。

一名網友在PTT分享該新聞後指出，美伊衝突讓市場對Fed升息的押注機率提高，也讓原本預期的降息路徑變得更加複雜。他認為，一旦Fed過早降息，可能導致高通膨再度回歸，因此政策決策勢必更加謹慎，顯示目前全球經濟環境的不確定性仍高。

不少網友留言將焦點放在美債市場，直呼「救救美債」、「債蛙還要繼續躺」，認為若利率維持高檔甚至升息，長天期美債價格恐持續承壓。也有人表示「降息債跌、升息也不一定漲」，認為債券投資人處境尷尬。此外，也有網友指出Fed的首要任務仍是控制通膨，因此即使政治壓力存在，也不太可能輕易降息。

同時，另一派網友將矛頭指向美國前總統川普與地緣政治因素，認為中東衝突正是導致通膨風險升高的原因之一，有人直言「亂打伊朗還想降息？」也有人嘲諷若升息恐讓川普更加不滿。另有網友則認為市場反應可能過度，強調升息機率仍僅約25%，短期內Fed仍可能維持觀望態度，顯示市場對未來利率走向仍存在高度分歧。

Fed 升息 降息 通膨 長天期美債

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