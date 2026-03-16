證交所：第1季得為上市認購（售）權證之標的證券共366種

臺灣證券交易所表示，2026年第1季得為上市認購（售）權證（含牛熊證）之標的證券共366種，其中所有發行人可發行標的計319種，獎勵A級發行人可發行標的計47種。

原2025年12月31日公告2026年第1季權證標的證券中，台灣光罩股份有限公司因2025年度財務報告虧損且有累計虧損，故予以排除。本次公告之標的證券有效期間自2026年3月17日至2026年3月31日止。

詳細標的參考網址：https://www.twse.com.tw/zh/about/news/news/content.html?8a8216d69c37647f019cf670aa030253