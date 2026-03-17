力積電漲勢落後記憶體股！他嘆「沒戲唱」網友狠酸：相信黃董

近期記憶體族群股價波動引發市場關注，有PTT網友發文觀察，近期多檔記憶體股先前回檔約5%至7%，近期又出現反彈，但力積電（6770）的表現卻明顯落後，「別股跌5%它跌7到8%，別股漲7到10%，它只漲1.4%」，讓他忍不住直呼「是不是玩完了？」貼文曝光後引發熱議，網友對力積電後市看法分歧，有人質疑基本面，也有人喊話「相信黃董」。

市場關注記憶體產業景氣循環，隨著市場預期2026年可能成為記憶體復甦元年，相關個股近期走勢活躍，包括旺宏、華邦電及模組廠廣穎、宇瞻等皆受到資金關注。不過部分投資人發現，與其他記憶體概念股相比，力積電股價漲幅相對有限，形成族群內「漲跌不同步」的情況，也引發投資人討論其基本面與未來動能。

一名網友在PTT發文表示，自己觀察近兩週記憶體族群走勢，發現多數個股先前回檔後近期反彈幅度明顯，但力積電不僅回檔更深，反彈力道也相對疲弱。他指出，在其他記憶體股反彈7%至10%的情況下，力積電當日僅上漲約1.4%，表現顯得落後，讓他不禁質疑是否已經「沒戲」，並附上股價截圖分享自己的困惑與焦慮。

對此，多數網友留言認為力積電短線動能確實不如其他記憶體股，有人直言「不如買最飆的旺宏、廣穎、宇瞻」，也有人認為營收表現並不突出，甚至調侃「根本是假記憶體」。部分網友則指出族群輪動本就常見，「旺宏噴完可能換力積電」，或認為目前只是給投資人「上車機會」，提醒不必過度焦慮。

不過，也有不少留言以半開玩笑方式提到董事長黃崇仁，表示「相信黃董」、「抱到年底就懂」，認為現在仍在年初階段，市場仍需時間發酵。此外也有人看好外資與大戶可能正在布局，並提到美光相關投資或合作題材可能帶來後續動能。但另一派網友則態度保守，直言「垃圾股不如買MU（美光）」，甚至有人表示已經出清持股，顯示市場對力積電未來走勢仍存在明顯分歧。