資本額達百億上櫃、金融業上（興）櫃公司已完成2025年度財報公告申報

中東戰事與能源供給風險加劇，全球股市震盪。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年3月6日至3月11日止近一周，美股基金以淨流入13.61億美元居冠、且為唯一淨流入的主要區域基金，其他包括已開發歐洲、亞洲不含日本、拉美及全球新興市場等主要區域股票基金均從淨流入轉為淨流出，顯示資金輪動快速，市場持續消化美伊情勢。

2026-03-16 19:04