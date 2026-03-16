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資本額達百億上櫃、金融業上（興）櫃公司已完成2025年度財報公告申報

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，今年實收資本額達100億元以上的上櫃公司、金融業上櫃及興櫃公司依規須於16日完成2025年度財務報告公告申報。經櫃買中心統計，符合上開條件計有十家上櫃公司及三家興櫃公司，均已依限完成2025年度財務報告申報作業，其餘上櫃及興櫃公司的申報期限仍分別為3月31日及4月30日。

櫃買中心指出，除了上開公司應提前公告年度財務報告外，全體上櫃公司亦應於16日公告2025年度自結財務資訊，投資人可至「公開資訊觀測站」之年度自結財務資訊專區查詢（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q9）。

櫃買中心 投資人

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