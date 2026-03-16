美股基金單周狂吸13.6億元奪冠！中東戰火引爆資金輪動

中東戰事與能源供給風險加劇，全球股市震盪。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年3月6日至3月11日止近一周，美股基金以淨流入13.61億美元居冠、且為唯一淨流入的主要區域基金，其他包括已開發歐洲、亞洲不含日本、拉美及全球新興市場等主要區域股票基金均從淨流入轉為淨流出，顯示資金輪動快速，市場持續消化美伊情勢。

安聯投信表示，伊朗新任最高領袖誓言繼續封鎖荷姆茲海峽，油價再度飆升加劇通膨擔憂。儘管美國能源部長表示海軍可能3月底前開始護航油輪通過荷姆茲海峽，國際能源署也同意史無前例從緊急石油儲備中釋放4億桶石油，但投資人仍然傾向保守觀望。

安聯投信表示，受地緣風險情緒依舊不明朗，市場情緒持續消化美伊情勢，以及等待何時明朗。儘管美國釋放戰備儲油，但伊朗新任領袖稱將繼續關閉關鍵能源航道，投資人擔憂能源供應前景不確定性，隨油價保持高位，風險資產持續承壓，近周類股普遍走低，僅能源續強。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美伊局勢延續勢將加劇市場波動。歷史上，此類事件通常會導致市場劇烈但短暫調整，然波動環境亦帶來增持優質標的良機，建議以多元化資產配置和產業分散策略，以利緩和市場動盪環境。

展望未來，莊凱倫表示，儘管未來幾年市場可能見到對部分資料中心專案與私募信貸投機行為消化期，有鑑於這一輪人工智慧資本支出周期主要由全球規模最大、獲利能力最強科技巨擘支持，預期科技股仍將展現強勁韌性，更多企業獲利成長也有望逐步改善，市場也有望逐步過渡至更健康、更平衡結構。