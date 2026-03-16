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證交所赴美建構亞洲資產管理中心 取得具體成效

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所董座林修銘(右四)與NASDAQ執行副董事長Edward Knight (左三)暨相關代表會後合影。(臺灣證券交易所／提供)
臺灣證券交易所董座林修銘(右四)與NASDAQ執行副董事長Edward Knight (左三)暨相關代表會後合影。(臺灣證券交易所／提供)

臺灣證券交易所董事長林修銘率隊前往美國紐約，落實亞洲資產管理中心的國家戰略目標。此行密集拜會當地交易所、國際資產管理公司、機構法人及指數公司等10餘家機構進行深度交流。證交所在2025年台股價量齊揚的強勁動能基礎上，這次前進全球金融中心紐約，向金融業界代表說明臺灣資本市場延續性的競爭優勢與韌性，並對投資者極感興趣的ETF發展策略、交易所未來規劃及友善投資環境相關措施一一答覆，同時推動跨境商品合作與制度對接，深化台、美市場雙向連結。

受惠於強勁的成長動能，台灣資本市場正處於歷史關鍵時刻，台股集中市場上市公司總市值已躍升全球第七大股票市場。林修銘在機構會談中分享去(2025)年台股展現充沛市場動能，特別是外資持股市值占比已接近五成，顯見國際資金展現強烈投資臺股意願；今(2026)年證交所將進一步推出「Power Up Plan 2.0」協助上市公司提升企業價值，並深化與國際機構投資人的議合服務。林修銘表示，「透過與國際資產管理機構的直接對話，證交所將持續提升台灣市場的國際能見度與制度競爭力。未來我們將在商品創新、跨境合作與市場優化三方面同步推進，讓台灣資本市場在亞洲資產管理版圖中扮演更關鍵角色。」

此外，台灣ETF市場蓬勃發展，證交所團隊向美國投資人說明臺灣ETF市場的成功經驗與未來發展藍圖。2025年台灣ETF市場在商品多元化、制度普惠化及生態系協作三大策略推動下，產品範疇擴展至主動式及被動式多資產ETF，擴大投資人資產配置運用版圖，受益人數接近1,400萬人，並在定期定額與零股交易制度的助力下，吸引大量青壯年族群參與，資產規模躍居亞太市場第三位，展現市場深度與廣度兼具之發展成果。

證交所表示，這次赴美行程不僅是雙邊金融對話的延續，更是強化跨境商品合作的重要里程碑。結合「台灣供應鏈」與「國際資本」的優勢，將進一步提振美國機構投資人對臺股的配置信心，推升市場長期成長動能，朝向亞洲資產管理中心目標穩步邁進。此外，證交所此行亦積極宣傳『2026 臺灣週（Taiwan Weeks）』活動，並展現台灣在多元金融商品、永續治理及金融科技的卓越實力，廣邀美國業界領袖來臺共襄盛舉，讓台灣價值鏈成為全球資產配置的必選核心。

上市公司 戰略目標 資本市場 證交所

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