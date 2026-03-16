ABF載板三雄股價逆勢強揚 原來是這個原因

儘管台股近來因中東戰事影響而震盪盤軟，不過ABF載板三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）股價則逆勢走強，成為市場關注的焦點。摩根士丹利（大摩）證券指出，直至2030年，ABF載板產業都將迎來持續上升的黃金周期。

由於產業前景暢旺，吸引買盤大舉簇擁，激勵16日南電股價亮燈強鎖漲停，欣興、景碩收盤價則創歷史新高。而大摩今年陸續調升欣興、南電目標價後，目前最新仍為550元及515元，評等則均為「優於大盤」。

大摩科技產業分析師高燕禾指出，ABF載板目前仍處於這一輪上升周期的早期階段，主要是由需求結構出現顯著轉變所驅動。預估2025–2030年ABF載板市場規模成長將加速，年複合成長率（CAGR）達16.1%（過去五年為9.0%）。

隨AI強勢興起，與PC相關的ABF載板終端市場占比預計將從2015年約70%，下降至2030年約15%；而AI相關應用的占比，則將從2015年約10%，大幅提升至2030年約75%。2027年起ABF載板將出現供給不足。

高燕禾預估，這一輪循環的供需緊張程度看起來不會像2020-2022年上一輪那麼劇烈。不過需要注意的是，2029–2030年ABF載板市場供給缺口將擴張至5%–10%，其中包含中低階產品與高階產品。

由於ABF載板景氣迎來黃金周期，高燕禾指出，這將推動產業成長並加速利潤率擴張。雖然相關個股股價均已開始上漲，但由於這次產業景氣周期更為強勁且更具持續性，有望帶動估值倍數擴張，因此現在進場仍不算晚。

未來幾季，高燕禾預期ABF載板供應商將開始向終端客戶調漲價格，進入2027年後，隨著產能可能出現短缺，預期仍有進一步調價的空間，進而帶動企業獲利持續成長，市場共識也可能不斷上修，推動相關個股股價進一步上行。