外資賣超439億元…大賣友達9.3萬張最多、群創也被賣超 但竟買超華邦電

台股16日收33,342.51點，下跌57.81點，三大法人同步賣超，外資賣超439.52億元，統計外資買賣超個股發現，面板股仍是外資賣超標的，賣超友達（2409）93,547張，高居外資賣超冠軍，群創（3481）也遭外資賣超29,278張，另外，除息前的台積電（2330）同樣難逃外資賣超，遭賣超16,174張，但華邦電（2344）則獲外資買超43,234張。

台股早盤以33,541.25點開出，上漲140.93點，指數開高後一度拉升至33,765.81點，上漲365.49點，台積電以1,875元開出，上漲10元，股價一度拉升至1,880元， 上漲15元，隨後股價翻黑，最後一盤爆出5,461張賣單，收在最低的1,845元，下跌20元。

大盤指數衝高後震盪翻黑，一度下滑至33,278.06點，盤中在平盤上下遊走，最後一盤再往下壓低指數收黑，以33,342.51點收盤，下跌57.81點，跌幅0.17%。

三大法人賣超477.89億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超439.52億元，投信賣超4.06億元，自營商賣超（合計）34.2億元，其中自營商（自行買賣）買超4.02億元，自營商（避險）賣超38.31億元。

統計外資賣超前十名中，友達高居賣超第一名，其次是賣超元大台灣50（0050），力積電（6770）也遭賣超37,794張，另外，賣超台積電16,174張，金融股則有3檔，包括玉山金（2884）、臺企銀（2834）、台新新光金（2887）等。

外資買超最多的則是華邦電，單日買超43,234張，買超長榮（2603）24,848張居第二，買超第三名為新興（2605），單日買超20,024張。