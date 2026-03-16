快訊

鴻海法說會／今年將配發7.2元現金股利 創掛牌來新高

以色列空襲德黑蘭機場 伊朗已故最高領袖哈米尼專機被毀

記憶體不死鳥！外資大買華邦電、南亞科 入列成交值前十

聽新聞
0:00 / 0:00

外資賣超439億元…大賣友達9.3萬張最多、群創也被賣超 但竟買超華邦電

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所

台股16日收33,342.51點，下跌57.81點，三大法人同步賣超，外資賣超439.52億元，統計外資買賣超個股發現，面板股仍是外資賣超標的，賣超友達（2409）93,547張，高居外資賣超冠軍，群創（3481）也遭外資賣超29,278張，另外，除息前的台積電（2330）同樣難逃外資賣超，遭賣超16,174張，但華邦電（2344）則獲外資買超43,234張。

台股早盤以33,541.25點開出，上漲140.93點，指數開高後一度拉升至33,765.81點，上漲365.49點，台積電以1,875元開出，上漲10元，股價一度拉升至1,880元， 上漲15元，隨後股價翻黑，最後一盤爆出5,461張賣單，收在最低的1,845元，下跌20元。

大盤指數衝高後震盪翻黑，一度下滑至33,278.06點，盤中在平盤上下遊走，最後一盤再往下壓低指數收黑，以33,342.51點收盤，下跌57.81點，跌幅0.17%。

三大法人賣超477.89億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超439.52億元，投信賣超4.06億元，自營商賣超（合計）34.2億元，其中自營商（自行買賣）買超4.02億元，自營商（避險）賣超38.31億元。

統計外資賣超前十名中，友達高居賣超第一名，其次是賣超元大台灣50（0050），力積電（6770）也遭賣超37,794張，另外，賣超台積電16,174張，金融股則有3檔，包括玉山金（2884）、臺企銀（2834）、台新新光金（2887）等。

外資買超最多的則是華邦電，單日買超43,234張，買超長榮（2603）24,848張居第二，買超第三名為新興（2605），單日買超20,024張。

外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資賣超前十名。資料來源：證交所

台股 台積電 三大法人 外資 自營商

延伸閱讀

外資今年來賣超金額高達4,200億元 上周反手低接「面板雙虎」

記憶體不死鳥！外資大買華邦電、南亞科 入列成交值前十

這麼多人棄息？ 台積電最後一盤爆5,461張賣單 收1,845元、市值47.8兆

外資續提款 台股下跌57點、三大法人賣超477億元

相關新聞

台積電明除息6元、加權指數蒸發48點 市場關注秒填息行情

臺灣證券交易所表示，17日計台積電（2330）為加權指數成分股票將除息交易，台積電發行市值將減少約1,556億元，占發行量加權股價指數約47.90點。台積電為季配提升至6元後首次除息，市場關注是否有機會再現「秒填息」行情。

輝達GTC大會開鑼！八檔台股科技、市值型ETF受益人數飆歷史新高

儘管美伊戰火衝擊，國際油價攀高，本周台股ETF遇輝達（NVIDIA）GTC大會開鑼利多激勵，投資人持續湧入台股原型ETF淘金，根據集保統計，截至3月13日止，64檔台股原型ETF中，共有八檔ETF受益人數飆至歷史新高，主要類型集中在半導體、科技、及部分市值型ETF，顯示現階段投資人仍看好台股科技股後市。

塑化股領軍撐！台股收盤下跌57點收33,342點 台積電收1,845元下跌20元

台股16日收盤下跌57.81點，終場以33,342.51點作收，成交量7,303.92億元；台積電（2330）收盤價1,845元，下跌20元，跌幅1.07%。

弘憶股分派股利延遲重訊 證交所開罰3萬

臺灣證券交易所公告，針對弘憶股（3312）違反重大訊息規定，董事會決議分配股利延遲重訊，處以新台幣3萬元違約金。

大豐電「頻道授權費訴訟」延遲揭露、違反內控 證交所開罰20萬元

臺灣證券交易所公告，針對大豐電（6184）違反重大訊息及內部控制制度規定，處以新台幣20萬元違約金。

證交所赴美交流成果豐碩 建構「亞洲資產管理中心」取得具體成效

臺灣證券交易所董事長林修銘率隊前往美國紐約，落實「亞洲資產管理中心」之國家戰略目標。此行密集拜會當地交易所、國際資產管理公司、機構法人及指數公司等10餘家機構進行深度交流。證交所在2025年台股價量齊揚的強勁動能基礎上，本次前進全球金融中心紐約，向金融業界代表說明台灣資本市場延續性的競爭優勢與韌性，並對投資者極感興趣的ETF發展策略、交易所未來規劃及友善投資環境相關措施一一答覆，同時推動跨境商品合作與制度對接，深化台、美市場雙向連結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。