快訊

鴻海法說會／今年將配發7.2元現金股利 創掛牌來新高

以色列空襲德黑蘭機場 伊朗已故最高領袖哈米尼專機被毀

記憶體不死鳥！外資大買華邦電、南亞科 入列成交值前十

聽新聞
0:00 / 0:00

外資今年來賣超金額高達4,200億元 上周反手低接「面板雙虎」

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超2,378.67億元，賣超中石化（1314）10.03萬張最多，另買超友達（2409）14.61萬張最多。 圖／聯合報系資料庫
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超2,378.67億元，賣超中石化（1314）10.03萬張最多，另買超友達（2409）14.61萬張最多。 圖／聯合報系資料庫

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超2,378.67億元，賣超中石化（1314）10.03萬張最多，另買超友達（2409）14.61萬張最多。

上周（3/9~3/13）外資在集中市場總賣超金額為2,378.67億元，另統計自今年初至3月13日止，外資累計賣超金額為4,201.94億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為52兆7,918.62億元新臺幣，占全體上市股票市值的48.51%，較3月6日的53兆4,136.16億元新臺幣，減少6,217.54億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名友達買超14.61萬張、第二名群創（3481）買超10.74萬張、第三名至上（8112）買超5萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名中石化賣超10.03萬張、第二名臺企銀（2834）賣超9.53萬張、第三名中信金（2891）賣超9.07萬張。

外資 面板雙虎 上市公司

延伸閱讀

記憶體不死鳥！外資大買華邦電、南亞科 入列成交值前十

外資續提款 台股下跌57點、三大法人賣超477億元

輝達 GTC 登場！台積電開高在1,875元 台股開高140點、觸及月線

仁寶將參加 GTC 大會 新品出擊 外資相挺持股35％以上

相關新聞

台積電明除息6元、加權指數蒸發48點 市場關注秒填息行情

臺灣證券交易所表示，17日計台積電（2330）為加權指數成分股票將除息交易，台積電發行市值將減少約1,556億元，占發行量加權股價指數約47.90點。台積電為季配提升至6元後首次除息，市場關注是否有機會再現「秒填息」行情。

輝達GTC大會開鑼！八檔台股科技、市值型ETF受益人數飆歷史新高

儘管美伊戰火衝擊，國際油價攀高，本周台股ETF遇輝達（NVIDIA）GTC大會開鑼利多激勵，投資人持續湧入台股原型ETF淘金，根據集保統計，截至3月13日止，64檔台股原型ETF中，共有八檔ETF受益人數飆至歷史新高，主要類型集中在半導體、科技、及部分市值型ETF，顯示現階段投資人仍看好台股科技股後市。

塑化股領軍撐！台股收盤下跌57點收33,342點 台積電收1,845元下跌20元

台股16日收盤下跌57.81點，終場以33,342.51點作收，成交量7,303.92億元；台積電（2330）收盤價1,845元，下跌20元，跌幅1.07%。

大豐電「頻道授權費訴訟」延遲揭露、違反內控 證交所開罰20萬元

臺灣證券交易所公告，針對大豐電（6184）違反重大訊息及內部控制制度規定，處以新台幣20萬元違約金。

台積電3月17日除息 影響指數減少47.9點

3月17日有台積電（2330）發行量加權股價指數成分股票除息交易，台積電發行市值將減少約1,556億元，占發行量加權股價指數約47.90點。

證交所赴美交流成果豐碩 建構「亞洲資產管理中心」取得具體成效

臺灣證券交易所董事長林修銘率隊前往美國紐約，落實「亞洲資產管理中心」之國家戰略目標。此行密集拜會當地交易所、國際資產管理公司、機構法人及指數公司等10餘家機構進行深度交流。證交所在2025年台股價量齊揚的強勁動能基礎上，本次前進全球金融中心紐約，向金融業界代表說明台灣資本市場延續性的競爭優勢與韌性，並對投資者極感興趣的ETF發展策略、交易所未來規劃及友善投資環境相關措施一一答覆，同時推動跨境商品合作與制度對接，深化台、美市場雙向連結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。