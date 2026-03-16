聽新聞
0:00 / 0:00
外資今年來賣超金額高達4,200億元 上周反手低接「面板雙虎」
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超2,378.67億元，賣超中石化（1314）10.03萬張最多，另買超友達（2409）14.61萬張最多。
上周（3/9~3/13）外資在集中市場總賣超金額為2,378.67億元，另統計自今年初至3月13日止，外資累計賣超金額為4,201.94億元。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為52兆7,918.62億元新臺幣，占全體上市股票市值的48.51%，較3月6日的53兆4,136.16億元新臺幣，減少6,217.54億元。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名友達買超14.61萬張、第二名群創（3481）買超10.74萬張、第三名至上（8112）買超5萬張。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名中石化賣超10.03萬張、第二名臺企銀（2834）賣超9.53萬張、第三名中信金（2891）賣超9.07萬張。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。