外資今年來賣超金額高達4,200億元 上周反手低接「面板雙虎」

臺灣證券交易所董事長林修銘率隊前往美國紐約，落實「亞洲資產管理中心」之國家戰略目標。此行密集拜會當地交易所、國際資產管理公司、機構法人及指數公司等10餘家機構進行深度交流。證交所在2025年台股價量齊揚的強勁動能基礎上，本次前進全球金融中心紐約，向金融業界代表說明台灣資本市場延續性的競爭優勢與韌性，並對投資者極感興趣的ETF發展策略、交易所未來規劃及友善投資環境相關措施一一答覆，同時推動跨境商品合作與制度對接，深化台、美市場雙向連結。

2026-03-16 18:17