台積電明除息6元、加權指數蒸發48點 市場關注秒填息行情

臺灣證券交易所表示，17日計台積電（2330）為加權指數成分股票將除息交易，台積電發行市值將減少約1,556億元，占發行量加權股價指數約47.90點。台積電為季配提升至6元後首次除息，市場關注是否有機會再現「秒填息」行情。

有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於臺灣證交所網站（https://www.twse.com.tw）首頁/市場公 告/除權除息及「基本市況報導」（https://mis.twse.com.tw）之市場公告。

臺灣證券交易所自編的發行量加權股價指數之基值係依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數之計算公式：股價指數＝所有採樣股票總發行市值 ÷當日基值×100。當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

臺灣證券交易所於每日亦編有相關股價指數的「報酬指數」，除遇股票除息時調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動外，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同，為衡量投資績效之重要指標。