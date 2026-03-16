記憶體不死鳥！外資大買華邦電、南亞科 入列成交值前十

台股16日開高後震盪，下跌57.81點，收在33,342.51點，跌幅0.17%，成交量7,303.92億元。觀察成交量前十名中，面板、記憶體、低軌衛星類股仍上榜，但群創（3481）、友達（2409）大跌，記憶體則普遍表現強勢；成交值中南電（8046）、景碩（3189）進榜，但外資和投信對作，都站在賣方；不過逆勢買入華邦電（2344）和南亞科（2408）。

16日成交量前十名分別為群創、群益台灣精選高息（00919）、力積電（6770）、友達、主動統一台股增長（00981A）、華邦電、南亞（1303）、凱基台灣TOP50（009816）、兆赫（2485）、華通（2313）。

群創16日繼續重挫，收27.3元，下跌8%，成交量跌破100萬張，外資16日也賣超近三萬張，另賣超友達9.3萬張。記憶體部分，外資大買華邦電4.3萬張，也買超南亞科1.1萬張，但賣超力積電3.7萬張。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、景碩、群創、華通、南亞科、華邦電、力積電、群聯（8299）、南電（8046）、南亞。成交值進榜的有記憶體、低軌衛星概念股，以及ABF載板，其中南亞科、群聯、南電都攻上漲停。值得注意的是，南電、景碩同時進入成交值前十大，但外資都站在賣方，投信站在買方。

外資16日續賣439.52億元，但仍買超華邦電和南亞科，法人認為，美伊戰爭在尚未擴大成系統性風險前，產業基本面並未出現重大改變。強勁AI需求迫使主要記憶體廠轉向高獲利產品，傳統記憶體與成熟產品產能遭排擠、在記憶體超級循環下，法人看好華邦電、南亞科。

法人機構表示，南亞科營運已正式走出景氣谷底，獲利結構由短期反彈轉為中期成長循環，其中，因國際DRAM大廠持續將資本支出與產能轉向HBM與先進製程DDR5，傳統DDR4、LPDDR4供給長期受限，形成結構性缺貨，使相關產品價格具下檔支撐。

需求端則受惠AI伺服器、邊緣運算等對記憶體搭載量提升的長期趨勢，預估今年每股純益（EPS）21.5元。