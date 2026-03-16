外資續提款 台股下跌57點、三大法人賣超477億元

儘管美伊戰火衝擊，國際油價攀高，本周台股ETF遇輝達（NVIDIA）GTC大會開鑼利多激勵，投資人持續湧入台股原型ETF淘金，根據集保統計，截至3月13日止，64檔台股原型ETF中，共有八檔ETF受益人數飆至歷史新高，主要類型集中在半導體、科技、及部分市值型ETF，顯示現階段投資人仍看好台股科技股後市。

2026-03-16 14:44