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外資續提款 台股下跌57點、三大法人賣超477億元

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外資續提款 台股下跌57點、三大法人賣超477億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
布蘭特原油突破每桶100美元大關，不過美股期指出現反彈，台股16日開高後震盪，下跌57.81點，收在33,342.51點，跌幅0.17%，台積電（2330）收1,845元，跌幅1.07%。大盤成交量7,303.92億元，三大法人賣超477.89億元。法新社
布蘭特原油突破每桶100美元大關，不過美股期指出現反彈，台股16日開高後震盪，下跌57.81點，收在33,342.51點，跌幅0.17%，台積電（2330）收1,845元，跌幅1.07%。大盤成交量7,303.92億元，三大法人賣超477.89億元。法新社

布蘭特原油突破每桶100美元大關，不過美股期指出現反彈，台股16日開高後震盪，下跌57.81點，收在33,342.51點，跌幅0.17%，台積電（2330）收1,845元，跌幅1.07%。大盤成交量7,303.92億元，三大法人賣超477.89億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超439.52億元，投信賣超4.06億元，自營商賣超（合計）34.2億元，其中自營商（自行買賣）買超4.02億元，自營商（避險）賣超38.31億元。

台積電收最低1,845元，台達電（2308）也下跌1.81%，收1,360元。記憶體族群股價大漲，旺宏（2337）、南亞科（2408）、群聯（8299）、廣穎（4973）、創見（2451）、晶豪科（3006）、威剛（3260）、鈺創（5351）、宇瞻（8271）等9檔收漲停，華邦電（2344）漲7.33%；廣穎、威剛、宇瞻、宜鼎（5289）齊創新高。ABF載板三雄股價也表現強勢，南電（8046）漲停至566元，欣興（3037）大漲8%，收549元，再創新高，景碩（3189）也創歷史新高，收348.5元，漲幅逾6%。

塑化、特化族群、航運股也走強，台化（1326）、南亞（1303）、台達化（1309）都大漲逾6%，特化族群有7檔漲停，包括東鹼（1708）、永光（1711）、日勝化（1735）、三晃（1721）等。航運族群散裝、貨櫃、航空都上漲，新興衝漲停，慧洋-KY（2637）大漲近6%，長榮（2603）上漲逾5%，長榮航（2618）漲幅逾3%。

外資 三大法人 自營商 台積電 記憶體族群

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