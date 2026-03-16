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輝達GTC大會開鑼！八檔台股科技、市值型ETF受益人數飆歷史新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：上周八檔台股ETF受益人數創歷史新高 註：績效為含息報酬率 資料來源：集保 CMoney 績效及受益人數統計至3/13
表：上周八檔台股ETF受益人數創歷史新高 註：績效為含息報酬率 資料來源：集保 CMoney 績效及受益人數統計至3/13

儘管美伊戰火衝擊，國際油價攀高，本周台股ETF遇輝達（NVIDIA）GTC大會開鑼利多激勵，投資人持續湧入台股原型ETF淘金，根據集保統計，截至3月13日止，64檔台股原型ETF中，共有八檔ETF受益人數飆至歷史新高，主要類型集中在半導體、科技、及部分市值型ETF，顯示現階段投資人仍看好台股科技股後市。

法人表示，上周五美股美光股價上漲5.1%，是費半指數表現最強者，吸引市場資金追捧記憶體股，台股原型ETF中，涵蓋記憶體族群的半導體、科技、市值型等主題，持續吸引資金追價搶進，加上本周輝達GTC大會即將登場，低接資金將繼續加持利基型台股ETF，建議投資人逢股價回檔震盪可分批布局。

上周中東戰情不明朗，投資人情勢進入極度恐慌，但台股原型ETF受益人數，仍較前一周增加，截至13日，64檔台股原型ETF總受益人數達1,603.3萬人，較前一周增加27.3萬人，增加人數最多的是市值型的元大台灣50（0050）；若從人數創新高來看，則有八檔ETF逆勢突圍，主要集中在半導體、科技及市值型三類，其中，富邦科技（0052）、元大電子（0053）、與新光臺灣半導體30（00904）等三檔，今年來受益人數成長幅度更突破三成以上，表示金馬年市場資金持續青睞科技型相關ETF、半導體產業型ETF也獲不少投資人情有獨鍾。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，中東戰況紛擾下，台股2月上市櫃企業營收表現，仍以AI相關硬體股、半導體表現脫穎而出，其中，AI需求快速擴張，台灣晶圓代工產業將再迎高成長，根據DIGITIMES預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1,700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高；記憶體方面，目前全球存儲全線產能供不應求，各家記憶體龍頭廠未來增產有限，整體記憶體短缺情況依舊，將持續至2027年；半導體設備方面，受惠先進製程需求強勁、帶旺半導體設備擴廠與升級需求增加，在長期AI需求動能看漲下，半導體設備股仍具落後補漲空間。

台新投信ETF投資團隊表示，目前美伊衝突引發短線波動，台股市場亦出現資金恐慌性拋售，但短期地緣政治因素，不會影響股市長期趨勢，從目前企業財報與產業趨勢來看，AI需求持續強勁，科技巨頭資本支出持續升高，正帶動AI半導體供應鏈出現新一輪的獲利上修循環，建議投資人可趁短線股價震盪回檔階段，逢低布局半導體相關或AI科技型ETF，掌握AI引爆的人類第四波工業革命財。

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