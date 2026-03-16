快訊

經典賽／好球帶判決引發巨大爭議 誤判主審遭起底是「美國籍」

Galaxy S26 Ultra相機爆「鏡頭起霧」災情！IP68防水防塵遭質疑 3招可改善

伊朗革命衛隊前指揮官曝「新領袖輕傷」 警告日本1行動恐淪攻擊目標

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火無礙基本面 法人點名低接這幾檔半導體供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股。圖／聯合報系資料庫
台股。圖／聯合報系資料庫

中東戰事爆發，引發股市拉回。法人認為，隨輝達GTC大會、美國光纖通信展登場，展現更多下一代AI伺服器及光通訊等技術路徑，看好AI伺服器、測試介面、先進封裝、半導體設備等族群仍有望持續獲得買盤青睞，扮演帶動指數反彈關鍵。

根據大型本國投顧點名，隨台積電（2330）資本支出上修，並釋出更多先進製程及先進封裝產能，對AI ASIC與GPU成長抱持正面看法，看好輝達、博通、ADI等三檔美股個股，及穎崴（6515）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、信驊（5274）等台股個股。

此外，法人同步看好鴻勁、中砂（1560），主因在於兩檔軍深度受惠於台積電N2製程持續擴產及先進封裝需求強勁增長。強勁AI需求迫使主要記憶體廠轉向高獲利產品，傳統記憶體與成熟產品產能遭排擠、在記憶體超級循環下，法人亦看好華邦電（2344）。

法人分析，台股半導體股2月營收表現優於過去五年平均水準，主要受到元月半導體周邊產品漲價帶動提前拉貨墊高基期。其中，一線晶圓代工2月營收年增22%，OSAT、測試介面及半導體設備廠分別年增18%、22%、37%，AI、HPC測試需求激增及晶圓廠產能擴充為主要動能，IC設計廠則年減11%。

雖然美股去年第4季財報大多超越市場預期，但短期股價隨法說會告一段落，及中東戰事升溫推動油價大幅上漲，股價明顯回檔，法人認為，在尚未擴大成系統性風險前，產業基本面並未出現重大改變。

法人持續看好GPU、CPU、ASIC、半導體設備、EDA工具等受惠於雲端服務供應商（CSP）大幅上修資本支出，AI、先進邏輯製程及先進封裝等需求推動成長。

消費性電子產品則受到記憶體報價拖累，恐影響全年出貨量；類比半導體中，工控雖溫和復甦，但車用補貼縮減，法人評估周期反轉力道仍須觀察高成長性的資料中心營收貢獻。

先進製程 資本支出 半導體

延伸閱讀

記憶體外最強電子分隊！台股月線肉搏 大聯大、聯強飆漲停領攻通路股

美伊局勢亂！台股記憶體、航運逆勢噴發 留意油價再攀揚

台股底氣 靠AI鏈撐盤…資金有望回流先進製程、PCB 類股

三大亮點族群資金青睞 南亞科、力積電、旺宏等可留意

相關新聞

地緣政治衝擊只是短線！小童回測數據：戰後1年平均報酬5.5%、回歸常態

財經頻道「小童 x Happy Trading Life」在最新影音中指出，中東衝突升溫一度推升國際油價突破每桶100美元，但隨後因川普表示戰爭可能很快結束，市場情緒迅速反轉，油價單日大幅拉回，形成長達20%以上的上影線。不過整體來看，油價仍比起漲點上漲約兩成，也使市場再次出現通膨疑慮，股市波動同步加劇。 小童表示，許多投資人會直覺認為油價上漲一定對股市不利，但從歷史經驗來看，油價與股市之間並沒有絕對的負相關關係。整理過去20多年油價與股市的變化可以發現，每一次油價大幅波動背後通常都伴隨著重大事件，例如供給減少、需求增加或整體經濟局勢的改變。 例如1999年的油價反彈，主要源自1997年亞洲金融風暴後的需求衰退。當時油價一度跌到每桶約10美元，之後OPEC等產油國為了穩定市場開始大規模減產，使油價回升至約30美元，價格翻了三倍，而同期股市則多半維持震盪小幅上漲。

塑化股領軍撐！台股收盤下跌57點收33,342點 台積電收1,845元下跌20元

台股16日收盤下跌57.81點，終場以33,342.51點作收，成交量7,303.92億元；台積電（2330）收盤價1,845元，下跌20元，跌幅1.07%。

美伊戰爭衝擊全球15%的乙烯供應 台化領軍塑化股大漲

布蘭特原油上周四正式衝破100美元大關，美國能源部長萊特周日表示，不能保證油價未來幾周會下跌，布蘭特原油期貨16日盤中上漲約1%至104美元。美伊戰爭影響全球約15%的乙烯及聚乙烯供應，苯乙烯、PVC等期貨價格自三月初以來飆漲一段，台化（1326）、台達化（1309）16日盤中大漲逾7%，亞聚（1308）、台聚（1304）、台塑（1301）上漲逾3%。

中東戰火無礙基本面 法人點名低接這幾檔半導體供應鏈

中東戰事爆發，引發股市拉回。法人認為，隨輝達GTC大會、美國光纖通信展登場，展現更多下一代AI伺服器及光通訊等技術路徑，看好AI伺服器、測試介面、先進封裝、半導體設備等族群仍有望持續獲得買盤青睞，扮演帶動指數反彈關鍵。

中東局勢未影響 AI 需求 國銀：台股回檔視為進場機會

台股加權指數16日大致在3.3萬點窄幅震盪，國泰世華銀行分析指出，受到農曆春節與228連假影響，台灣2月出口金額月減約24%，但若合併1至2月觀察，出口年增率仍高達42%，顯示整體外貿動能依然強勁。

指數短期內反彈乏力 法人：優先選擇「逆勢走強」股 看好這三大族群

美股四大指數跌多漲少，僅費半指數小漲0.05%。加權指數開高走平震盪，盤中最高上漲365點至33,765點。台積電（2330）盤中最高上漲15元至1,880元。盤面以記憶體、ABF、設備、IC通路、特化、塑化、海運等表現較佳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。