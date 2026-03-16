中東戰火無礙基本面 法人點名低接這幾檔半導體供應鏈

中東戰事爆發，引發股市拉回。法人認為，隨輝達GTC大會、美國光纖通信展登場，展現更多下一代AI伺服器及光通訊等技術路徑，看好AI伺服器、測試介面、先進封裝、半導體設備等族群仍有望持續獲得買盤青睞，扮演帶動指數反彈關鍵。

根據大型本國投顧點名，隨台積電（2330）資本支出上修，並釋出更多先進製程及先進封裝產能，對AI ASIC與GPU成長抱持正面看法，看好輝達、博通、ADI等三檔美股個股，及穎崴（6515）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、信驊（5274）等台股個股。

此外，法人同步看好鴻勁、中砂（1560），主因在於兩檔軍深度受惠於台積電N2製程持續擴產及先進封裝需求強勁增長。強勁AI需求迫使主要記憶體廠轉向高獲利產品，傳統記憶體與成熟產品產能遭排擠、在記憶體超級循環下，法人亦看好華邦電（2344）。

法人分析，台股半導體股2月營收表現優於過去五年平均水準，主要受到元月半導體周邊產品漲價帶動提前拉貨墊高基期。其中，一線晶圓代工2月營收年增22%，OSAT、測試介面及半導體設備廠分別年增18%、22%、37%，AI、HPC測試需求激增及晶圓廠產能擴充為主要動能，IC設計廠則年減11%。

雖然美股去年第4季財報大多超越市場預期，但短期股價隨法說會告一段落，及中東戰事升溫推動油價大幅上漲，股價明顯回檔，法人認為，在尚未擴大成系統性風險前，產業基本面並未出現重大改變。

法人持續看好GPU、CPU、ASIC、半導體設備、EDA工具等受惠於雲端服務供應商（CSP）大幅上修資本支出，AI、先進邏輯製程及先進封裝等需求推動成長。

消費性電子產品則受到記憶體報價拖累，恐影響全年出貨量；類比半導體中，工控雖溫和復甦，但車用補貼縮減，法人評估周期反轉力道仍須觀察高成長性的資料中心營收貢獻。