塑化股領軍撐！台股收盤下跌57點收33,342點 台積電收1,845元下跌20元

台股16日收盤下跌57.81點，終場以33,342.51點作收，成交量7,303.92億元；台積電（2330）收盤價1,845元，下跌20元，跌幅1.07%。

今日成交金額大且走高為：景碩（3189）、華通（2313）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、南電（8046）、南亞（1303）、威剛（3260）及兆赫（2485）；成交金額大且疲軟者則為：群創（3481）、台光電（2383）、定穎投控（3715）、奇鋐（3017）、金像電（2368）、智邦（2345）、大量（3167）、群新及漢唐（2404）。

第一金投顧表示，加權指數短線仍隨著油價及國際局勢震盪，不過，近期油價上漲利空在市場逐步消化，由於不確定性依舊存在，預期上沖下洗仍將維持一段時間，因此，持股操作建議以逢低布局為主，同時降低操作槓桿以因應波動；本周將迎來輝達GTC及美光財報，相關族群包括光通訊、記憶體等為主要觀察重點。

群益投顧認為，中東戰事形成未知多空變數，短線仍以月(季)線上下震盪看待。中東戰事下，美科技股低檔雖見嘗試多頭抵抗意圖，但中東戰事仍是影響短線氛圍主軸。中東戰事可能瞬息萬變，現階段建議以擇強短線應對為主。