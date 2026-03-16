中東局勢未影響 AI 需求 國銀：台股回檔視為進場機會

台股加權指數16日大致在3.3萬點窄幅震盪，國泰世華銀行分析指出，受到農曆春節與228連假影響，台灣2月出口金額月減約24%，但若合併1至2月觀察，出口年增率仍高達42%，顯示整體外貿動能依然強勁。

其中，受惠於AI需求持續擴張，輝達GB300伺服器大量出貨帶動資通訊與電子零組件需求成長，使台灣出口呈現「淡季不淡」的表現。即使近期出現中東地緣政治事件，市場仍普遍認為不會影響全球AI產業的供需趨勢，相關產業前景仍維持正向。

國泰世華銀行指出，台股近期出現急跌後迅速反彈的走勢，指數修正空間相對有限，導致乖離率仍偏高。儘管地緣政治風險已有降溫跡象，但尚未完全消除，未來若再出現突發風險事件，市場短線仍可能出現震盪。

不過整體而言，台股基本面仍穩健，市場預估今年企業獲利持續上修，全年獲利成長有望達30%以上。在基本面支撐下，現階段若出現拉回修正，反而可視為投資人逢低擴大布局的機會。