指數短期內反彈乏力 法人：優先選擇「逆勢走強」股 看好這三大族群

美股四大指數跌多漲少，僅費半指數小漲0.05%。加權指數開高走平震盪，盤中最高上漲365點至33,765點。台積電（2330）盤中最高上漲15元至1,880元。盤面以記憶體、ABF、設備、IC通路、特化、塑化、海運等表現較佳。

台新投顧指出，當前台股大盤指數位置，反映出地緣政治壓力下的市場基調。荷莫茲海峽封鎖危機，伊朗領袖再次強調可能封鎖此戰略水道，引發全球能源供應中斷的擔憂。

國際油價再次高漲，戰事不確定性直接推升油價，對全球通膨與企業成本造成壓力。在指數難以反攻的環境下，優先選擇「逆勢走強」股，尋找不畏大盤跌勢、具備獨立動能的標的。短線防禦性操作，預計指數短期內反彈乏力，操作應趨於謹慎，留意個股支撐力道。

台新投顧表示，隨著AI晶片設計愈超複雜且伺服器需求激增，三大核心產業族群已成為支撐AI算力發展的技術支柱，包括探針卡、ABF，以及光通訊股。