上游塑料漲、特化股改飆這幾檔 日勝化、三晃等攻漲停

國際油價衝破百元大關，上游塑化原料看漲，相關石化下游材料的特用化學股16日都大漲，日勝化（1735）、三晃（1721）、永光（1711）、德淵（4720）等都衝上漲停板，日勝化直接跳空漲停至26.1元，三晃、永光也急拉至漲停板，分別衝上20.8元、35.5元。

伊朗戰事可能拖長、油價也居高不下，導致供應鏈干擾加劇，全球約15%的乙烯及聚乙烯供應直接受到這場戰爭的衝擊。由於供給吃緊，美國化學品需求增加，陶氏與LyondellBasell的獲利看悄。中國大陸化工業者已宣布大幅漲價，印度塗料公司也宣布漲價22%，以保護獲利率。

石化及塑橡膠產業鏈上游是由原油提煉而成的輕油、汽油、柴油、煤油、燃料油、潤滑油，以及相關開採鑽探設備。中游為上游原料經裂解產生的石化基本原料如乙烯、丙烯、丁二烯、苯、酚等，之後這些原料再經聚合、酯化、烷化等化學反應後，製成之塑膠、橡膠、人造纖維等化學原料，並依其使用分為泛用化學品與特用化學品。

台廠方面，永光各類特用化學品的主要原料為有機化學中間體（苯系萘系等）與基礎化學品（酸、鹼、鹽、溶劑等），日勝化營收有近8成來自於聚氨酯（PU）合成樹脂，主要原物料有己二酸(AA)、異氰酸酯（MDI / TDI）等，三晃主要原料為AA、甲苯、MDI等。

上游塑料原料報價上漲，根據東方財富網行情中心顯示，美伊戰爭於2月28日爆發後，塑化原料期貨都上漲，苯乙烯2月底由每噸約7,900人民幣漲至近1萬元人民幣，丁二烯也同步上漲，PVC則在3月5日後開始起漲。

中下游的相關特化股跟進大漲，永光、日勝化、三晃、德淵等都衝上漲停板，以永光成交量最大，逾3.8萬張。