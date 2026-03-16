記憶體外最強電子分隊！台股月線肉搏 大聯大、聯強飆漲停領攻通路股

台股16日在輝達GTC大會登場與地緣政治風險交織下，震盪苦戰月線，但電子通路族群卻強勢扮演電子族群多頭前鋒。大聯大（3702）、聯強（2347）雙雄法說報喜，不僅2026年首季財測與股利政策誘人，更展現從傳統分銷轉型AI數據平台的強大動能，激勵股價噴量觸及漲停，拉抬通路類指大漲約3.8%。

全球半導體通路要角大聯大於13日法說會釋出樂觀訊號。受惠於生成式AI、邊緣運算及雲端服務暢旺，推動相關伺服器、電源及車用解決方案需求大增。財務長袁興文指出，AI供應鏈景氣正值高峰，帶動2025年毛利率表現優異；副總林春杰更預期，在地緣政治推動東南亞布局成長下，全球半導體產值「破兆美元」目標有望提前達標。

根據最新財測，大聯大2026年第1季營收預估達2,550億至2,750億元，每股純益上看2.5元，優於去年第4季的1.7元。法人分析，大聯大近年積極拓展「物流即服務（LaaS）」與智慧倉儲，其商品交運總額（GMV）年增近30%，這種高附加價值的服務模式，讓獲利增幅明顯跑贏營收成長。

另一通路巨頭聯強同樣表現剽悍。聯強表示，今年AI伺服器加值服務業績有望較去年「翻倍成長」，2026年2月營收已創下同期新高。聯強正從傳統經銷商轉型為「數據智能平台」，利用AI與大數據進行市場預測與庫存優化，並積極爭取AI PC與智慧手機的邊緣AI落地商機。

聯強2025年EPS達5.08元，董事會決議配發4.2元現金股利，以近期股價估算，殖利率超過5%，在震盪市況中具備極強的防禦屬性。

受雙雄法說激勵，電子通路族群今日成為電子族群多頭前鋒。大聯大、聯強盤中雙雙攻上漲停，帶動全科（3209）、威健（3033）、增你強（3028）、華立（3010）、文曄（3036）等聯袂上漲。法人指出，隨著年報陸續揭曉，具備「景氣復甦」與「高殖利率」雙重題材的通路股正成為資金矚目焦點之一。