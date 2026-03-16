美伊局勢亂！台股記憶體、航運逆勢噴發 留意油價再攀揚

台股16日走勢震盪，盤中多空較勁、開高後午盤於平盤附近震盪，截至上午11點半，高低點指數落差達487點；其中記憶體、矽光子、PCB、玻璃基板、貨櫃、散裝航運等族群紛紛走強。法人表示，美伊情勢仍未解，市場氣氛受消息混亂影響，台股近期波動大，加上市場擔憂石油供應穩定性，留意油價再度攀揚。

截至上午11點半，台股盤面上，記憶體族群最為強勢，包括晶豪科（3006）、威剛（3260）、宇瞻（8271）、旺宏（2337）盤中紛紛強攻漲停板，群聯（8299）、南亞科（2408）、創見（2451）、華邦電（2344）、力積電（6770）等集體走強；散裝航運族群的新興盤中漲停，慧洋-KY（2637）、四維航（5608）、裕民（2606）、中航（2612）、台航（2617）、中櫃（2613）等走高；貨櫃三雄的長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615），股價同步走揚。

針對近期局勢變數，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股短線波動加大，主要因為先前一段時間台股漲幅相對強勢，因此震盪幅度更為有感，但對於目前下跌可視為跟隨全球趨勢延後修正，非基本面大幅惡化。儘管短期心理衝擊難免，中長期仍以基本面為依歸。

根據安聯台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長33.55%，動能強於去年，而金融、傳產將分別成長14%、25%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

蕭惠中表示，再觀察上市櫃營收表現與近期行政院主計處上修台灣全年GDP與出口數據，亦顯示基本面極佳，從本益比角度觀察，雖然相對較高，但台股企業訂單維持強勁、供不應求及規格提升帶動外溢紅利等，具有獲利成長支持，下一代技術升級也將帶來更多成長潛力及機會。

就產業面來看，蕭惠中表示，科技巨頭持續AI軍備競賽，資本支出展望正向，AI需求動能持續強勢，帶動台廠半導體、相關供應鏈等營收大幅成長潛力。台股整體基本面架構偏多，短線雜音反而提供主動布局機會，在實質獲利維持成長的背景下，台股團隊持續看好中長期成長趨勢與行情機會。