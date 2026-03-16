快訊

不是你胖手指！iPhone狂打錯字把「我」打成「喔」 果粉4招解決吸百萬人讚

男騎士安全帽「戴鬆鬆」吃罰單 信義分局被質疑擾民回應了

高齡失智潮下財產保衛戰 專家建議三道防線阻親人奪產

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊局勢亂！台股記憶體、航運逆勢噴發 留意油價再攀揚

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股16日走勢震盪，盤中多空較勁、開高後午盤於平盤附近震盪，截至上午11點半，高低點指數落差達487點；其中記憶體、矽光子、PCB、玻璃基板、貨櫃、散裝航運等族群紛紛走強。法人表示，美伊情勢仍未解，市場氣氛受消息混亂影響，台股近期波動大，加上市場擔憂石油供應穩定性，留意油價再度攀揚。

截至上午11點半，台股盤面上，記憶體族群最為強勢，包括晶豪科（3006）、威剛（3260）、宇瞻（8271）、旺宏（2337）盤中紛紛強攻漲停板，群聯（8299）、南亞科（2408）、創見（2451）、華邦電（2344）、力積電（6770）等集體走強；散裝航運族群的新興盤中漲停，慧洋-KY（2637）、四維航（5608）、裕民（2606）、中航（2612）、台航（2617）、中櫃（2613）等走高；貨櫃三雄的長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615），股價同步走揚。

針對近期局勢變數，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股短線波動加大，主要因為先前一段時間台股漲幅相對強勢，因此震盪幅度更為有感，但對於目前下跌可視為跟隨全球趨勢延後修正，非基本面大幅惡化。儘管短期心理衝擊難免，中長期仍以基本面為依歸。

根據安聯台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長33.55%，動能強於去年，而金融、傳產將分別成長14%、25%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

蕭惠中表示，再觀察上市櫃營收表現與近期行政院主計處上修台灣全年GDP與出口數據，亦顯示基本面極佳，從本益比角度觀察，雖然相對較高，但台股企業訂單維持強勁、供不應求及規格提升帶動外溢紅利等，具有獲利成長支持，下一代技術升級也將帶來更多成長潛力及機會。

就產業面來看，蕭惠中表示，科技巨頭持續AI軍備競賽，資本支出展望正向，AI需求動能持續強勢，帶動台廠半導體、相關供應鏈等營收大幅成長潛力。台股整體基本面架構偏多，短線雜音反而提供主動布局機會，在實質獲利維持成長的背景下，台股團隊持續看好中長期成長趨勢與行情機會。

延伸閱讀

中東局勢擾動台股震盪 法人：AI 半導體基本面護體 逢低布局長線契機

記憶體誰領攻？力積電結盟美光搶 HBM、旺宏法人喊「驚天價」鎖漲停

台股基金績效傲人 前十強單月報酬率全數突破10%

台股主動 ETF 相對抗震

相關新聞

地緣政治衝擊只是短線！小童回測數據：戰後1年平均報酬5.5%、回歸常態

財經頻道「小童 x Happy Trading Life」在最新影音中指出，中東衝突升溫一度推升國際油價突破每桶100美元，但隨後因川普表示戰爭可能很快結束，市場情緒迅速反轉，油價單日大幅拉回，形成長達20%以上的上影線。不過整體來看，油價仍比起漲點上漲約兩成，也使市場再次出現通膨疑慮，股市波動同步加劇。 小童表示，許多投資人會直覺認為油價上漲一定對股市不利，但從歷史經驗來看，油價與股市之間並沒有絕對的負相關關係。整理過去20多年油價與股市的變化可以發現，每一次油價大幅波動背後通常都伴隨著重大事件，例如供給減少、需求增加或整體經濟局勢的改變。 例如1999年的油價反彈，主要源自1997年亞洲金融風暴後的需求衰退。當時油價一度跌到每桶約10美元，之後OPEC等產油國為了穩定市場開始大規模減產，使油價回升至約30美元，價格翻了三倍，而同期股市則多半維持震盪小幅上漲。

美伊戰爭衝擊全球15%的乙烯供應 台化領軍塑化股大漲

布蘭特原油上周四正式衝破100美元大關，美國能源部長萊特周日表示，不能保證油價未來幾周會下跌，布蘭特原油期貨16日盤中上漲約1%至104美元。美伊戰爭影響全球約15%的乙烯及聚乙烯供應，苯乙烯、PVC等期貨價格自三月初以來飆漲一段，台化（1326）、台達化（1309）16日盤中大漲逾7%，亞聚（1308）、台聚（1304）、台塑（1301）上漲逾3%。

記憶體外最強電子分隊！台股月線肉搏 大聯大、聯強飆漲停領攻通路股

台股16日在輝達GTC大會登場與地緣政治風險交織下，震盪苦戰月線，但電子通路族群卻強勢扮演電子族群多頭前鋒。大聯大（3702）、聯強（2347）雙雄法說報喜，不僅2026年首季財測與股利政策誘人，更展現從傳統分銷轉型AI數據平台的強大動能，激勵股價噴量觸及漲停，拉抬通路類指大漲約3.8%。

美伊局勢亂！台股記憶體、航運逆勢噴發 留意油價再攀揚

台股16日走勢震盪，盤中多空較勁、開高後午盤於平盤附近震盪，截至上午11點半，高低點指數落差達487點；其中記憶體、矽光子、PCB、玻璃基板、貨櫃、散裝航運等族群紛紛走強。法人表示，美伊情勢仍未解，市場氣氛受消息混亂影響，台股近期波動大，加上市場擔憂石油供應穩定性，留意油價再度攀揚。

波若威出關亮燈漲停 統新強勢反彈

波若威（3163）被關進處置一個月後，16日甫一出關便跳空開高，盤中雖一度回檔，但稍做整理後便再度攻上漲停，於11:10左右亮燈鎖死，創下歷史新天價976元，距離千金僅有一步之遙；今日上漲88元，漲幅9.91%。而波若威濾光片供應商統新（6426）今日也是強勢反彈，開盤不到10分鐘便直接漲停鎖死，站回所有均線。

台積電開高走低 台股漲逾300點後壓回翻黑

美國、伊朗互相放話，中東情勢未解，油價維持高檔，但與台股連動密切的費城半導體指數小漲，台積電ADR漲0.48%；台積電今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。