波若威出關亮燈漲停 統新強勢反彈

波若威（3163）被關進處置一個月後，16日甫一出關便跳空開高，盤中雖一度回檔，但稍做整理後便再度攻上漲停，於11:10左右亮燈鎖死，創下歷史新天價976元，距離千金僅有一步之遙；今日上漲88元，漲幅9.91%。而波若威濾光片供應商統新（6426）今日也是強勢反彈，開盤不到10分鐘便直接漲停鎖死，站回所有均線。

今日GTC大會將盛大開幕，市場聚焦在輝達即將發布的光通訊交換機上，認為這將會加速光通訊導入速度，而波若威作為輝達欽點供應鏈，自然是首要受惠者之一。先前於法說會上，波若威也表示客戶需求十分強勁，為此公司去年在菲律賓廠進行了一次擴產，預計今年將再擴一次，製造區域面積預估會增加2-3倍。

而統新作為波若威濾光片供應廠商，在波若威業績暢旺的情況下，自然有機會同步受惠，公司先前也曾表示市場正持續回溫，未來還有機會受惠於太空需求爆發。今日漲停價156元，上漲14元，漲幅9.85%。