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美伊戰爭衝擊全球15%的乙烯供應 台化領軍塑化股大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
布蘭特原油上周四正式衝破100美元大關。（路透） 季晶晶
布蘭特原油上周四正式衝破100美元大關。（路透） 季晶晶

布蘭特原油上周四正式衝破100美元大關，美國能源部長萊特周日表示，不能保證油價未來幾周會下跌，布蘭特原油期貨16日盤中上漲約1%至104美元。美伊戰爭影響全球約15%的乙烯及聚乙烯供應，苯乙烯、PVC等期貨價格自三月初以來飆漲一段，台化（1326）、台達化（1309）16日盤中大漲逾7%，亞聚（1308）、台聚（1304）、台塑（1301）上漲逾3%。

根據東方財富網行情中心顯示，美伊戰爭於2月28日爆發後，塑化原料期貨都上漲，苯乙烯2月底由每噸約7,900人民幣漲至近1萬元人民幣，丁二烯也同步上漲，PVC則在3月5日後開始起漲。瑞銀分析師團隊表示，全球約15%的乙烯及聚乙烯供應直接受到這場戰爭的衝擊。由於供給吃緊，中國大陸化工業者已宣布大幅漲價，金牛化工股價從開戰以來更大漲約80%。

台塑化（6505）生產最上游的乙烯、丙烯、丁二烯等，台化生產苯、苯乙烯，而台塑主要產品為PVC，台塑集團今同步走強，台化盤中漲超過6%，台塑上漲逾2%，台塑化上漲逾1%，南亞（1303）則上漲逾5%。台達化、台聚、亞聚也上漲，其中台達化漲勢最強，大漲近7%。

台化董事長洪福源表示，短期油價上揚有助於石化產品價格回升，但長期市場仍存在不確定性。若中東航運持續情勢緊張，將影響全球能源運輸，而中國大陸可能受到較大衝擊，因部分原油運輸需經過相關航道。雖然中國大陸仍可從其他地區取得原油，但整體成本與供應壓力將上升。

台塑化董事長曹明表示，原料成本占92%，而原油有80%來自於中東地區，其餘則是現貨，目前已經開始購買非洲的原油。他也透露，目前台塑化庫存有700萬桶，而戰備儲量則是630萬桶，台塑每天估計要使用約48萬桶。

法人指出，油價上漲與亞洲供應收緊，在產業傳導上，上游石化與煉油廠受惠程度相對較高，主要受益於產品價格上揚與庫存評價利益，例如台塑化。台化的、甲苯與PX等芳香烴產品價格與原油高度連動，油價走強通常可帶動芳香烴價格上行，並在汽油調和需求增加時支撐行情。

油價

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