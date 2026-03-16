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台股開高走低翻黑 高低震盪近500點
中東局勢未解，市場聚焦本週將舉行的輝達（NVIDIA）GTC 2026年度技術大會，帶動台股早盤開高，漲逾300點後調節賣壓仍重，指數壓回平盤上下震盪，今天盤中最高33765.81點，最低33278.06點，高低差約487點。
至10時53分左右，加權指數達33354.59點，下跌45.73點，跌幅0.14%，成交金額新台幣4440.41億元。
台積電早盤達1880元，漲15元，隨後壓回至1850元，下跌15元；鴻海早盤上揚3元至217.5元後，盤中最低至214元，中場維持在平盤上狹幅整理；台達電盤中跌35元至1350元。
台塑盤中達47.4元，上揚4.17%；南亞最高達91元，勁揚8.98%；台化大漲9.59%至45.7元；台塑化達59.9元，漲3.45%。
低軌衛星概念股昇達科盤中上揚20元至1330元，台揚跳空漲停至18.4元；印刷電路板廠楠梓電攻上100.5元漲停價，欣興達534元，上漲約5%。
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