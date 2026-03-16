台股開高走低翻黑 高低震盪近500點

財經頻道「小童 x Happy Trading Life」在最新影音中指出，中東衝突升溫一度推升國際油價突破每桶100美元，但隨後因川普表示戰爭可能很快結束，市場情緒迅速反轉，油價單日大幅拉回，形成長達20%以上的上影線。不過整體來看，油價仍比起漲點上漲約兩成，也使市場再次出現通膨疑慮，股市波動同步加劇。 小童表示，許多投資人會直覺認為油價上漲一定對股市不利，但從歷史經驗來看，油價與股市之間並沒有絕對的負相關關係。整理過去20多年油價與股市的變化可以發現，每一次油價大幅波動背後通常都伴隨著重大事件，例如供給減少、需求增加或整體經濟局勢的改變。 例如1999年的油價反彈，主要源自1997年亞洲金融風暴後的需求衰退。當時油價一度跌到每桶約10美元，之後OPEC等產油國為了穩定市場開始大規模減產，使油價回升至約30美元，價格翻了三倍，而同期股市則多半維持震盪小幅上漲。

2026-03-16 11:15