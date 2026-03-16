地緣政治衝擊只是短線！小童回測數據：戰後1年平均報酬5.5%、回歸常態

＊原影片發布時間為3月11日。

財經頻道「小童 x Happy Trading Life」在最新影音中指出，中東衝突升溫一度推升國際油價突破每桶100美元，但隨後因川普表示戰爭可能很快結束，市場情緒迅速反轉，油價單日大幅拉回，形成長達20%以上的上影線。

不過整體來看，油價仍比起漲點上漲約兩成，也使市場再次出現通膨疑慮，股市波動同步加劇。

小童表示，許多投資人會直覺認為油價上漲一定對股市不利，但從歷史經驗來看，油價與股市之間並沒有絕對的負相關關係。

整理過去20多年油價與股市的變化可以發現，每一次油價大幅波動背後通常都伴隨著重大事件，例如供給減少、需求增加或整體經濟局勢的改變。

例如1999年的油價反彈，主要源自1997年亞洲金融風暴後的需求衰退。

當時油價一度跌到每桶約10美元，之後OPEC等產油國為了穩定市場開始大規模減產，使油價回升至約30美元，價格翻了三倍，而同期股市則多半維持震盪小幅上漲。

2004年則是另一種情況。當時中國經濟快速崛起，在高度工業化與基礎建設需求帶動下，能源需求大幅增加。

中國當年石油需求成長約16.36%，經濟成長率約9.5%，需求的快速擴張使油價從約30美元一路上升到60至70美元區間。在經濟前景樂觀的背景下，全球股市也同步維持多頭走勢。

而2007年至2008年則是歷史上最著名的一波油價行情。當時全球經濟處於繁榮階段，需求持續增加，但市場開始擔憂石油供給可能出現瓶頸。

由於頁岩油技術尚未成熟，多數仍依賴傳統油田，而部分大型油田開始出現老化現象，使市場出現「石油峰值」的討論。在需求強勁與供給焦慮的情況下，油價一度飆升至每桶140美元以上。

不過同年隨著雷曼兄弟倒閉引發金融危機，全球經濟急速降溫，企業減產、航班減少，能源需求快速萎縮，油價在短短半年內從140美元暴跌至30多美元，成為歷史上最劇烈的油價崩跌之一。

小童指出，這也顯示油價並不一定主導股市，有時反而是金融市場的失衡導致需求下降，進而拖累油價。

之後各國央行透過量化寬鬆政策刺激經濟，同時OPEC減產，使油價再次從30美元回升至100美元左右。

不過隨著頁岩油技術突破，美國石油產量快速增加，供給大幅提升，使油價再度下跌至20多美元。當時OPEC選擇不減產，讓市場形成一場典型的石油價格戰。

小童指出，很多人認為油價下跌有利股市，因為企業成本下降，但實際上當時股市反而長時間維持高檔震盪，直到油價觸底回升後股市才重新展開漲勢。

這也再次說明，影響市場的關鍵並不是油價本身，而是油價變動背後的經濟與政策因素。

例如2016年油價上漲，其實是經濟復甦加上OPEC+減產所帶動，油價只是從崩跌後回到合理區間，因此出現油價上漲、股市同時走多的情況。

2018年至2020年則因美中貿易戰與疫情衝擊需求，使油價再次下跌，甚至在2020年4月出現負油價。

隨後俄烏戰爭爆發，市場擔憂能源供給受到影響，油價再次突破100美元。同一時間，由於疫情後各國救市與降息帶來大量資金流動，即使油價上升，股市仍處於復甦階段，形成油價與股市同漲的現象。

小童總結指出，油價漲跌與股市並沒有直接的固定關係，真正需要觀察的是當時的利率政策與整體經濟環境。相較於單純比較油價與股市的關係，他認為從戰爭與地緣政治事件來觀察市場反應更具參考價值。

他引用摩根大通（JP Morgan）統計過去80年間36次地緣政治衝突的研究指出，戰爭發生後3個月平均報酬約0.3%，半年約2.6%，一年約5.5%，與市場長期平均報酬相近。

換言之，短期雖然可能受到衝擊，但拉長時間來看市場往往回到原本的成長軌道。

至於目前市場情勢，小童認為美國軍事實力強大，與伊朗的衝突未必會長期消耗，即使短期荷姆茲海峽運輸受到干擾，若油價持續上升，G7或IEA仍可能透過釋放戰略石油儲備來平抑價格。

他指出，美國目前扣除法定儲備後可動用的原油空間約1.6至2億桶，而拜登過去曾釋放約1.8億桶儲備，也確實曾對油價產生壓制效果。

在投資策略上，小童表示，若以台指期觀察，目前市場仍需以成交量與大量高點作為判斷轉強的重要指標。若行情僅為反彈而非趨勢翻多，則可透過成交量分佈觀察下方支撐區域，大致落在28000點附近。

他也提到，自己曾建議觀眾在3月9日市場出現恐慌性下跌時短線逆勢布局，原因在於當時價格接近重要支撐與成交密集區。

不過他也提醒，反彈終究只是反彈，是否轉為多頭仍需觀察價格能否站穩關鍵區域，例如突破大量高點或指標再次轉多。

對於像0050這類市值型ETF，他認為操作邏輯與台指期相似，可依據大盤趨勢進行規劃。若投資人對轉勢判斷不熟悉，也可以透過技術指標輔助判斷進出場時機。

最後，小童強調，投資前最重要的是先認識自己的投資風格。如果是長期投資者，就不應過度在意短期恐慌與波動，並持續留在市場中維持投資紀律；但若是短線或波段操作，則必須更加重視趨勢轉折與關鍵價位的判斷。

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