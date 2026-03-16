台塑、南亞及台化勁揚 集團帶動塑膠類股指數漲幅約4%居冠

塑膠類股指數16日早盤勁揚4%居冠，台塑集團的台塑（1301）、南亞（1303）及台化（1326）漲幅2~6%拉抬類股指數大漲；台聚（1304）、華夏（1305）、台達化（1309）、國喬（1312）、再生-KY（1337）及炎洲（4306）等股也上漲超過2%。

外資瑞銀證券先前發布報告指出，荷莫茲海峽情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。伊朗及其他波斯灣國家在多項石化產品供給中占有重要地位，包括甲醇、尿素、聚乙烯（PE）、乙二醇（EG）與聚丙烯（PP），全球產量占比分別約20%、13%、16%、30%與9%。

瑞銀分析，對全球貿易潛在衝擊影響可能更顯著，主因中東地區大部分基礎化學品出口主要銷往歐洲與東亞市場。從全球海運貿易結構來看，中東供應占比相當高，供應甲醇約占46%、尿素35%、PE 29%、EG 53%及PP 27%。

元大投顧最新報告表示，中國大陸政策利多及油價強勢，2026年塑化報價普遍上漲。今年以來塑化產品報價呈現漲多跌少的震盪築底格局，扭轉2025年盤跌整理趨勢。2026年至今的報價表現，五大泛用樹脂全面上漲，以PVC上漲12.7%最強，PS漲10.7%及ABS上漲11.1%，亦有雙位數漲幅，LDPE上漲5.6%，LLDPE上漲4%，HDPE上漲5.5%，PP上漲7.9%。中間原料也呈現上漲格局，苯酚上漲9.2%，丙酮上漲13%，可塑劑，2EH上漲2.2%。DOP小漲1%，PA上漲11.9%，EDC上漲13.2%，VCM上漲19.5%。

今年塑化產品報價上漲的利多因素來自需求面，大陸去年底推出汽車及家電舊換新的兩新政策，提振塑料需求，另外成本面，美伊核談判變數，中東局勢緊繃，油價上漲也墊高原料成本，兩大因素驅動塑化產品報價。

展望後市，中東政局動盪除影響全球原油供需之外，亦將干擾中東石化產能生產跟出口，以中東六國乙烯產能分布為例，以沙烏地阿拉伯年產能1,750萬噸最大，伊朗年產能850萬噸，其餘包括卡達、阿聯、科威特及阿曼等國年產能則落在120-260萬噸之間，合計中東六國乙烯年產能3,380萬噸，占全球乙烯產能約14.2%。

美伊戰爭爆發，預期伊朗的乙烯產能將停擺，其餘五國乙烯產能也有開工生產及出口運輸中斷之風險，衝擊全球乙烯產量供應，也會影響的其他衍生性商品的產量供應，短期相關乙烯及下游衍生物等塑化產品供需將由寬鬆轉向趨緊的格局