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中東局勢震盪 安聯投信：多方雙箭頭攻擊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，面對中東戰事引發的震盪，持續鎖定具備高技術護城河的AI與半導體先進製程作為攻擊箭頭；同時納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊，利用低相關性抵銷系統性風險。

策略上，施政廷建議，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，例如AI相關供應鏈、半導體先進製程、IP/ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的。如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添一層抗震保護墊。

施政廷表示，伊美戰事衝擊的是短期心理情緒，而非台灣半導體的底層競爭力，建議投資人應建立「風險常態化」思維，善用市場波動之際，針對不可替代性高的企業主動分批布局。

針對近期局勢變數，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股短線波動加大，主要因為先前一段時間台股漲幅相對強勢，因此震盪幅度更為有感，但對於目前下跌可視為跟隨全球趨勢延後修正，非基本面大幅惡化。儘管短期心理衝擊難免，中長期仍以基本面為依歸。

根據安聯台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長33.55%，動能強於去年，而金融、傳產將分別成長14%、25%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

蕭惠中表示，觀察上市櫃營收表現與近期行政院主計處上修台灣2026全年GDP與出口數據，亦顯示基本面極佳，從本益比角度觀察，雖然相對較高，但台股企業訂單維持強勁、供不應求及規格提升帶動外溢紅利等，具有獲利成長支持，下一代技術升級也將帶來更多成長潛力及機會。

蕭惠中表示，科技巨頭持續AI軍備競賽，資本支出展望正向，AI需求動能持續強勢，帶動台廠半導體、相關供應鏈等營收大幅成長潛力。台股整體基本面架構偏多，短線雜音反而提供主動布局機會，在實質獲利維持成長的背景下，台股團隊持續看好中長期成長趨勢與行情機會。

00993A主動安聯台灣

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