台積電早盤由紅翻黑 台股大盤指數由漲365點轉跌逾50點

台股今日開盤大漲，最多漲逾365點，指數來到33765.81點，台積電以上漲10元開出，股價最高來到1880元，不過之後由紅轉黑，開盤之後20分鐘拉回轉跌15元來到1850元，也拖累大盤指數轉跌逾50點。

原油價格劇烈波動，投資人持續評估美伊戰爭對全球石油、天然氣供應影響，拖累道瓊下跌0.26%，那指下跌0.93%，費半小漲 0.045%，不過台積電ADR反而逆勢上漲0.48%，使今日股價開高，但隨即拉回。

從量價結構來看，法人分析，依技術線型解讀，台股在上月26日創下歷史新高點35579點，成交值也同步創下1兆2078 億元天量後，指數卻直接回檔跌破月線，目前則處於月線附近多空攻防。由於量能快速萎縮，籌碼相對穩定，雖然有助日後多頭反攻，但現階段變數太多，盤面明顯觀望氣息濃厚。其中台積電失守兩千元整數關卡，跌破月線後，反彈失利拖累大盤。

中東戰火推升油價，市場持續留意伊朗戰爭發展和油價飆升對經濟與通膨影響，對此法人也分析，Fed 決策官員對未來利率政策路徑仍存分歧，目前2月營收已公告完畢，台股焦點關注年報以及即將到來的季報成績揭曉，穩健操作者可逢低布局高殖利率相關個股。