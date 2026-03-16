金控配息風向球！兆豐金獲利連年刷新紀錄 專家：現金股利1.7元具高度穩定性

最近金融股真的有一點多點開花的味道，不只銀行股走勢穩，券商與金控獲利也慢慢回溫，其中兆豐金這種老牌官股又被市場重新拿出來討論。

其實這也不意外，因為在定期定額扣款排行榜裡，兆豐金長期都維持在前三名，很多存股族把它當成穩定領息的代表。現在金融股行情開始轉熱，市場自然又開始關心兆豐金接下來的獲利與配息展望。

先看獲利表現。兆豐金2025年EPS繳出2.37元，比2024年的2.35元又小幅增加，再度創下新高。雖然成長幅度不算非常大，但對金融股來說，能夠連續刷新歷史紀錄本身就代表體質相當穩定。

這幾年兆豐金的獲利來源主要還是以銀行為核心，兆豐銀行的放款與利息收入持續穩定，再加上證券與投資部位也有貢獻，讓整體金控獲利能夠維持在高檔。

再來看投資人最在意的配息。公司在前一次法說會提到，2026年的股利政策大致會延續過去三年的做法，平均現金股利配發率大約維持在75%左右，而且以現金股利為主。如果用2025年EPS 2.37元去推算，75%的配發率大約落在1.77元左右。

當然實際配息還要等董事會決議，但如果沒有太大變化，市場普遍預期兆豐金的現金股利大概會在1.7元上下。

接著看2026年的營運展望。從最新公布的元月自結獲利來看，兆豐金單月EPS繳出0.28元，其實表現不差。

背後的動能主要來自三個地方，第一是兆豐銀行本身的利息收入依然穩定，第二是兆豐證券在台股成交量放大的情況下，手續費收入增加，第三則是股票與基金投資收益在多頭行情下表現不錯。當台股維持多頭格局時，金控的投資與證券部門通常都能跟著受惠。

綜合來看，兆豐金現在的投資邏輯其實很簡單。銀行本業提供穩定獲利基礎，證券與投資部位則在行情好的時候增加彈性收益，這也是金融股常見的獲利結構。

對存股族來說，重點通常不是爆發性的成長，而是獲利與配息能否穩定延續。如果2026年配息真的落在1.7元附近，加上金融股整體氣氛回溫，兆豐金自然又會成為市場關注的存股標的之一。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：兆豐金配息有機會1.7元嗎？金融股多點開花下的2026年展望