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輝達 GTC 登場！台積電開高在1,875元 台股開高140點、觸及月線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股16日開盤上漲140.93點。中央社
台股16日開盤上漲140.93點。中央社

中東戰火持續，惟輝達年度盛事GTC將於美國時間3月16日登場，台股16日開盤上漲140.93點，指數來到33,541.25點，五大權值股除聯發科（2454）持平開出以外，台積電（2330）開高10元、報1,875元，台達電（2308）、鴻海（2317）、日月光（3711）也聯袂開高，隨後大盤漲勢一度擴大至365.49點、觸及33,765.81點，觸及10日線、月線。

法人指出，中東戰火未歇、油價高檔盤旋，加上北韓14日向東海試射逾10枚飛彈，地緣政治風險升溫，市場短線恐加劇震盪。不過輝達GTC大會16日登場，後續光通訊與衛星展題材可望延續，若川普3月31日訪中及荷姆茲海峽航運順暢，有助穩定信心。預估台股將在月線附近震盪，關注油價變化，長線聚焦先進製程、高速傳輸、載板PCB、電源、散熱與航太軍工等族群。

中東戰火持續升溫，市場避險情緒未散，美股上周五四大指數漲跌互見，僅費半指數小漲0.05%，標普500與道指、那指同步收黑。但台積電ADR仍上漲0.48%。從周線觀察，美股震盪壓力仍在，標普500周跌1.6%，為近一年首度連三周下挫，道指周跌1.99%、那指跌1.26%，但費半周線逆勢上漲1.76%。

回顧台股13日面對中東戰火與美國301調查雙重夾擊，終場跌181.54點、跌幅0.54%，收33,400.32點，成交值縮減至7,250.28億元。累計上周跌199.22點、跌幅0.59%。

籌碼面上，13日三大法人續賣超673.42億元，其中外資賣超580.17億元、投信賣超0.44億元、自營商賣超92.81億元。累計上周賣超2,777.87億元，其中外資賣超2378.67億元、自營商賣超698.09億元，投信則買超298.89億元。

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