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中東戰事未解台股震盪格局 市場聚焦輝達GTC大會

中央社／ 台北16日電
輝達（NVIDIA）預料在下周舉行的GTC開發者大會上，推出一款專攻「推論」的晶片。(路透)
輝達（NVIDIA）預料在下周舉行的GTC開發者大會上，推出一款專攻「推論」的晶片。(路透)

中東戰火未停，美國與伊朗互相放話，雙方沒有退讓跡象，雖然費半指數小漲，台積電ADR上揚0.48%，但原油供應中斷，美股多下跌。法人指出，台股短線恐持續震盪，本週輝達GTC大會將是市場焦點。

道瓊工業指數13日終場下跌119.38點，或0.26%，收在46558.47點；標準普爾500指數下跌40.43點，或0.61%，收在6632.19點；以科技股為主的那斯達克指數下跌206.62點，或0.93%，收在22105.36點。與台股連動密切的費城半導體指數上漲3.463點，或0.05%，收在7646.636點。

台股由2月底的歷史高點35579.34點下跌至3月9日低點31529.36點，6個交易日指數狂跌4049.98點，隨後兩日反彈，再下跌。台股13日震盪達625點，終場收33400點，下跌181點，失守月線約33488點。

雖然中東情勢緊張，但輝達（NVIDIA）GTC 2026年度技術大會，將於美國時間3月16至19日在美國加州聖荷西會議中心舉行，因多家台廠參與，是否帶動供應鏈廠商股價表現，受到市場矚目。

輝達年度技術大會之後，3月25日台北國際自行車展登場，4月8日智慧顯示展接續開展，一連串的活動能否為台股增溫尚待觀察。

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