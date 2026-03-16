金融股配息王出爐？專家揭密13家金控配息預估：玉山金（2884）殖利率4.24%領先
時序來到2026年3月下旬，國內13家金控今年前2月的獲利表現（累計EPS）成績已全數公告，金控們獲利賺得愈多、配息可能就愈多，而目前13家金控中，就有3家金控率先在3月中旬揭露今年的配息！
若以3月13日收盤價計現金殖利率計算，由高至低排序分別為：
1.玉山金（2884）
現金1.4元、無配股；現金殖利率約為4.24%。
2.元大金（2885）
現金1.8元、股票0.4元；現金殖利率約為4.16%。
3.國票金（2889）
現金0.5元、股票0.09元；現金殖利率約為3.07%
10家金控今年誰配最好？預估配息額揭曉
雖其他10家金控尚未有今年度配息的公告，不過其實可用過去的「盈餘分配率」和「全年度EPS」來初步推估！
白話地說，「盈餘分配率」就是公司把獲利拿出來分配的比率，假如獲利（EPS）10元、拿1元出來分配（現金股利配1元），那盈餘分配率就是10%。
例如上圖1中，去年的兆豐金配息1.6元、無配股，盈餘分配率為68.1%（=1.6/2.35）x100%。
盈餘分配率(%)=股利/EPS x 100%
從公式可知，給定2個數值可求出第3個數值。以過去的盈餘分配率作為參考基礎，就可以算出今年度的「預估配息額」——股利＝盈餘分配率＊EPS，公式移項而已、很簡單。
利用這方式，筆者整理出2種版本的盈餘分配率，分別是「樂觀版」和「保守版」，樂觀版是以最近1年度的盈餘分配率做為計算基礎，保守版則是以近3年度的盈餘分配率平均下去粗估，且近3年中因為有涵蓋到過去疫情嚴峻之時，部分金控出現無配息也無配股的情況，因此保守版的預估配息額可算是「非常保守」的推估。
例如華南金，2025年EPS為1.9元，樂觀版的配息額推估為1.41元（1.9＊74.4%），保守版為1.25元（1.9＊65.6%）。
|金控
|2025年全年
累計EPS(元)
|過去盈餘分配率表現
|推估現金股利配息額
|近1年
|近3年(平均)
|樂觀版(近1年)
|保守版(近3年)
|華南金(2880)
|1.90
|74.40%
|65.60%
|1.41
|1.25
|富邦金(2881)
|8.36
|39.50%
|44.67%
|3.30
|3.73
|國泰金(2882)
|7.08
|48.00%
|48.20%
|3.40
|3.41
|凱基金(2883)
|1.74
|43.10%
|29.13%
|0.75
|0.51
|兆豐金(2886)
|2.37
|68.10%
|75.10%
|1.61
|1.78
|台新新光金(2887)
|1.91
|64.70%
|56.97%
|1.24
|1.09
|永豐金(2890)
|1.97
|52.00%
|47.07%
|1.02
|0.93
|中信金(2891)
|4.08
|63.20%
|63.83%
|2.58
|2.60
|第一金(2892)
|1.87
|52.50%
|51.77%
|0.98
|0.97
|合庫金(5880)
|1.36
|55.60%
|48.57%
|0.76
|0.66
註：1.年度為股利發放年度、近1年為2025，其他區間以此類推；2.已公告配息的3家金控不在此列；3.數值以四捨五入取至小數點第2位。
資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網；整理：謝宜孝
另外，配股（股票）並非每家金控的標配，但幾乎都有配息（現金），故本篇的預估股利皆以現金配息作為推估對象。
若以樂觀版的現金配息額表現來看，在盈餘分配率不變的情況下，有幾家金控配息有望再創高，例如去年EPS和配息同創新高的中信金，去年配2.3元，今年預估配息額則上看2.58元；兆豐金去年配1.6元也是飆破5年來新高，今年預估配息額1.61元也是不差。
至於現金殖利率的部分，就交由投資人自行以手中成本價或最新市價計算，也就不再此贅述。
最後提醒是，畢竟這是以過去盈餘分配率來推算今年配息的「推估值」、與金控最終公告的配息額難免會有出入，畢竟金控決定配息多寡的考量因素有很多，例如資本適足率、股東會決議、企業內部營運方針等...。
若不計算重複人數，13家金控股股民受益人數合計超過600萬，喜歡金控的股民人數也算是非常龐大！對於今年的金控配息預估額，有沒有達到你期待的理想值呢？
◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。