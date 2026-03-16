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金融股配息王出爐？專家揭密13家金控配息預估：玉山金（2884）殖利率4.24%領先

聯合新聞網／ 謝宜孝
在 AI 浪潮帶動台股成交量、以及利差環境趨穩的背景下，許多金控在前 2 月展現強勁增長。台股示意圖／聯合報系資料照 許正宏
在 AI 浪潮帶動台股成交量、以及利差環境趨穩的背景下，許多金控在前 2 月展現強勁增長。台股示意圖／聯合報系資料照 許正宏

時序來到2026年3月下旬，國內13家金控今年前2月的獲利表現（累計EPS）成績已全數公告，金控們獲利賺得愈多、配息可能就愈多，而目前13家金控中，就有3家金控率先在3月中旬揭露今年的配息！

若以3月13日收盤價計現金殖利率計算，由高至低排序分別為：

1.玉山金（2884）

現金1.4元、無配股；現金殖利率約為4.24%。

2.元大金（2885）

現金1.8元、股票0.4元；現金殖利率約為4.16%。

3.國票金（2889）

現金0.5元、股票0.09元；現金殖利率約為3.07%

10家金控今年誰配最好？預估配息額揭曉

雖其他10家金控尚未有今年度配息的公告，不過其實可用過去的「盈餘分配率」和「全年度EPS」來初步推估！

白話地說，「盈餘分配率」就是公司把獲利拿出來分配的比率，假如獲利（EPS）10元、拿1元出來分配（現金股利配1元），那盈餘分配率就是10%。

圖1：<a href='/search/tagging/2/兆豐金' rel='兆豐金' data-rel='/2/117380' class='tag'><strong>兆豐金</strong></a>2025年配息與盈餘分配情況
圖1：兆豐金2025年配息與盈餘分配情況

例如上圖1中，去年的兆豐金配息1.6元、無配股，盈餘分配率為68.1%（=1.6/2.35）x100%。

盈餘分配率(%)=股利/EPS x 100%

從公式可知，給定2個數值可求出第3個數值。以過去的盈餘分配率作為參考基礎，就可以算出今年度的「預估配息額」——股利＝盈餘分配率＊EPS，公式移項而已、很簡單。

利用這方式，筆者整理出2種版本的盈餘分配率，分別是「樂觀版」和「保守版」，樂觀版是以最近1年度的盈餘分配率做為計算基礎，保守版則是以近3年度的盈餘分配率平均下去粗估，且近3年中因為有涵蓋到過去疫情嚴峻之時，部分金控出現無配息也無配股的情況，因此保守版的預估配息額可算是「非常保守」的推估。

例如華南金，2025年EPS為1.9元，樂觀版的配息額推估為1.41元（1.9＊74.4%），保守版為1.25元（1.9＊65.6%）。

金控2025年全年
累計EPS(元)		過去盈餘分配率表現推估現金股利配息額
近1年近3年(平均)樂觀版(近1年)保守版(近3年)
華南金(2880)1.9074.40%65.60%1.411.25
富邦金(2881)8.3639.50%44.67%3.303.73
國泰金(2882)7.0848.00%48.20%3.403.41
凱基金(2883)1.7443.10%29.13%0.750.51
兆豐金(2886)2.3768.10%75.10%1.611.78
台新新光金(2887)1.9164.70%56.97%1.241.09
永豐金(2890)1.9752.00%47.07%1.020.93
中信金(2891)4.0863.20%63.83%2.582.60
第一金(2892)1.8752.50%51.77%0.980.97
合庫金(5880)1.3655.60%48.57%0.760.66

註：1.年度為股利發放年度、近1年為2025，其他區間以此類推；2.已公告配息的3家金控不在此列；3.數值以四捨五入取至小數點第2位。

資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網；整理：謝宜孝

另外，配股（股票）並非每家金控的標配，但幾乎都有配息（現金），故本篇的預估股利皆以現金配息作為推估對象。

若以樂觀版的現金配息額表現來看，在盈餘分配率不變的情況下，有幾家金控配息有望再創高，例如去年EPS和配息同創新高的中信金，去年配2.3元，今年預估配息額則上看2.58元；兆豐金去年配1.6元也是飆破5年來新高，今年預估配息額1.61元也是不差。

至於現金殖利率的部分，就交由投資人自行以手中成本價或最新市價計算，也就不再此贅述。

最後提醒是，畢竟這是以過去盈餘分配率來推算今年配息的「推估值」、與金控最終公告的配息額難免會有出入，畢竟金控決定配息多寡的考量因素有很多，例如資本適足率、股東會決議、企業內部營運方針等...。

若不計算重複人數，13家金控股股民受益人數合計超過600萬，喜歡金控的股民人數也算是非常龐大！對於今年的金控配息預估額，有沒有達到你期待的理想值呢？

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

配息 金控 玉山金 兆豐金

謝宜孝

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