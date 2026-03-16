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台股受中東緊張情勢干擾 國家隊上周800億護盤

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股上周受中東緊張情勢干擾，行情上沖下洗，國家隊持續進場，單周再砸近800億元，宣示護盤決心濃厚。其中，台積電（2330）、金像電（2368）、中信金（2891）等重兵護持股，成為多頭陣營的人氣指標。

根據統計，八大公股行庫9日於指數大跌1,489點時，一舉買超339億元、寫下歷史單日買超新高紀錄，11日行情大漲1,342點時，則逢高調節145億元，統計八大公股行庫上周共買超492億元，為史上第二大單周買超量。

國家隊另一重要成員投信上周也大舉買超298億元，連同八大公股行庫買超的492億元，國家隊上周共計再砸791億元進場護盤。從每日漲跌、國家隊進出狀況來看，向市場空頭宣告月線是護盤底限的意味濃厚。

八大公股行庫上周主要進場點火個股，光台積電一檔買超金額就達234億元，其他買超標的還有鴻海（2317）25億元、聯發科（2454）22億元、南亞科（2408）14億元、健策（3653）11億元，以及群聯（8299）、光寶科（2301）、智邦（2345）、智易（3596）、聯亞（3081）等中大型權值股為主。

投信方面，上周全周買超最大手筆是台積電59億元，另買超金像電37億元、健策27億元。其它買超逾20億元的還有中信金、信驊（5274）等。

群聯 聯發科 鴻海

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