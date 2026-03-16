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台股底氣 靠AI鏈撐盤…資金有望回流先進製程、PCB 類股

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股在中東戰火下，上周五（13日）跌破月線支撐。聯合報系資料照
台股在中東戰火下，上周五（13日）跌破月線支撐。聯合報系資料照

台股在中東戰火下，上周五（13日）跌破月線支撐，但隨輝達GTC大會今日登場，執行長黃仁勳17日將發表演說，市場預期吸引資金回流先進製程、PCB等AI供應鏈。專家看好，將為震盪的台股，預留跌深反彈伏筆。

美股上周五在國際油價再次走高下，道瓊、那斯達克、標普三大指數下跌0.2~0.9%，僅費城半導體指數小漲0.04%；雖台積電（2330）ADR反彈0.48%，但台指期夜盤大跌489點、來到32,815點，是否影響今日行情持續動盪，市場屏息以待。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等專家指出，本周最有利多頭的焦點是輝達GTC登場，預期將揭曉Rubin平台，還將為光通訊產業，吹起多頭旋風。

由於該平台的核心亮點是全面導入1.6T網路介面，CPO技術也預計將光學引擎與交換晶片封裝在一起，徹底解決銅線傳輸的功耗瓶頸，此次GTC將有更清晰的導入平台技術與時程藍圖，預計將吸引資金再次聚焦AI股，帶動台股脫離波段困局。

永豐投顧總經理黃柏棠、統一投顧董事長黎方國指出，雖然市場擔心中東戰爭將影響台股今年獲利，但在上市櫃公司陸續公布2月營收後，表現超過許多大型外資與內資機構預期，因而開始上調台股企業今年獲利，但因地緣風險牽制，因此將全年獲利區間由5.6~5.8兆元，上修至逼近5.8兆元，基本面將成台股下檔最有力的支撐。

至於，台股波段多空何時可換位攻防，法人圈多認為，將觀察三個關鍵。首先，在中東局勢、國際油價方面，布蘭特原油再次站上100美元大關，在油價未大幅回檔前，對股市仍是一大壓力。

其次，Fed 19日凌晨將宣布最新利率決議，市場預期不會降息，但焦點將在支持今年降息2~3碼的委員恐將減少，不利市場資金風險偏好。

第三，目前美股私募信貸市場壓力急劇升高，包括黑石、貝萊德等大型業者面臨高贖回壓力，對贖回作業開始限制，同時，摩根大通開始減記私募信貸抵押品價值，並降低其借款能力，恐壓制股市表現。

黃文清 先進製程 黃仁勳

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