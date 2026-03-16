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金控雙雄大戶持股比逾85%

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

對於金控股而言，大戶持股比重較高，通常表示籌碼相對集中，股價波動性相對較小，以持有400張以上指標的大戶持股比例來看，金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）目前的大戶持股比率都在85%之上，比重分別位居金控股前兩名。

若相較於一年前，又以台新新光金大戶持股比率增加最多，比率年增9%；其次是國票金（2889）增加逾8.8%、凱基金則增加4.8%，排名第三。

觀察金控股400張以上的大戶持股比率變化，根據集保中心截至今年3月13日統計，相較於一年前（2025年3月14日），其中，又以台新新光金（2887）大戶持股比率增加最多，由於去年3月台新金尚未合併新光金，當時400張以上大戶持股比約64%，合併完成後，最新400張以上大戶持股比率已來到73%，比率年增9%，顯示合併後大戶籌碼愈趨集中。

國票金400張以上大戶持股比率也從去年3月的65.9%增加至74.8%，年增逾8.8%，增加比率位居第二，市場研判主要是經營權大戰題材，因而拉抬大戶籌碼；另外，由於凱基金總股東人數達到75.2萬人，為金控股最高，400張以上大戶持股比率雖然仍未達70%，但已經從去年3月的60.7%，增加到65.5%，增加的比率位居金控第三名，顯示籌碼集中度有所提升。

整體而言，持有400張以上大戶持股比重超過80%的金控，依序分別是富邦金85.2%、國泰金85.1%、元大金（2885）83.1%、中信金（2891）81.6%、兆豐金（2886）81.4%、華南金（2880）81%、永豐金（2890）80.5%等七家金控；國票金、台新新光金、合庫金（5880）、玉山金（2884）、第一金（2892）持有400張以上的大戶則占70%以上。

富邦金 籌碼 台新新光金

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