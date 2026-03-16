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一周盤前股市解析／PCB、電源管理、綠能 吸睛

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（13日）開低一度下跌568點，隨後買盤介入下，收斂跌幅，但收盤失守月線，終場以上下影線紅K，下跌181點、或0.54%、收在33,400點，成交金額約逾7,200億元；短線技術面偏弱勢調整，分析師建議，操作應做好資金管控。

統一投顧協理陳晏平指出，儘管美國考慮暫停瓊斯法案，以確保能源與農產品能在美國各港口順利運輸，然伊朗表示，將繼續採取包括封鎖荷莫茲海峽在內的戰略手段，中東戰事再度升溫，推升國際油價

而台股在3月中、下旬有多項展覽題材，有利資金聚焦；長線看好台積電（2330）及先進製程／封裝相關、高速傳輸、載板與PCB、電源管理、散熱、衛星航太軍工、生技等族群。

台新投顧協理范婉瑜表示，美國總統川普表示與伊朗戰爭結束，但市場尚未見伊朗有休兵現象，仍擔憂情勢不穩，且美國再把焦點轉移至貿易戰上，建議持續觀察台股止跌訊號，操作先選優質公司，可留意PCB、半導體設備材料、綠能等族群。

第一金投顧協理黃奕銓指出，在不確定性仍未排除下，短線指數仍是看震盪盤整，後市還是以油價與國際情勢作為觀察，上沖下洗下，逢低布局仍是較好策略。

長線上，回歸產業面及基本面，中長線仍正向看待AI，盤面短線震盪不影響中長線多頭看法，隨著AI應用持續成長，將帶動台股有撐，逢低優先布局績優權值股。

先進製程 國際油價 台股

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